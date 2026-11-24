Аморим: Няма да привличаме Инасио

След категоричния успех на Милан над Фрозиноне с 5:1, Рубен Аморим говори пред „Спорт ТВ“ и заяви категорично, че няма да предприема действия за привличането на Гонсало Инасио през този зимен трансферен прозорец. Португалският специалист подчерта, че позицията на централния защитник е добре подсигурена и клубът има други приоритети.

„Не, това не е вярно. Гонсало [Инасио] няма да дойде, той е страхотен футболист. Беше истинско удоволствие да работя с него“, започна той, припомняйки, че настоящият капитан на Спортинг се развиваше под негово ръководство в продължение на четири години.

„Разполагаме с Павлович и Диавара, който, разбира се, е младо момче, идва от втора дивизия и ни струваше три милиона [евро], но се справя на ниво. Трябва да продължим напред и да помислим за попълнения на други позиции“, добави треньорът, докато Ендрик и Тресолди продължават да бъдат свързвани с росонерите.

Гонсало Инасио има договор с „лъвовете“ до юни 2030 година и освобождаваща клауза в размер на 60 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages