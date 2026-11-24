ПСЖ развързва кесията през януари заради контузиите на две от звездите си

Пари Сен Жермен може да се превърне в един от най-активните клубове през зимния трансферен прозорец заради тежките контузии на Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе. Двамата са със скъсани предни кръстни връзки на дясното коляно и няма да играят до края на сезона, което принуждава парижани да обмислят привличането на нови офанзивни футболисти, съобщава испанското издание AS.

Спортният директор Луис Кампос и треньорът Луис Енрике вече разглеждат различни варианти за подсилване на атаката. Сред основните кандидати е Антонио Нуса от РБ (Лайпциг), който е високо оценяван заради скоростта и качествата си в играта един на един. Друга възможност е Абде Езалзули от Бетис, чиято освобождаваща клауза възлиза на 60 милиона евро.

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В списъка с потенциални попълнения попадат още Джанлука Престиани от Бенфика, Ибрахим Маза от Байер (Леверкузен), Луис Диас от Байерн и Естевао от Челси. Не са изключени и по-скъпи трансфери, като се споменават имената на Нико Уилямс от Атлетик Билбао и Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид.

Въпреки сериозните финансови възможности на ПСЖ, Луис Енрике не иска да прибързва с новите попълнения. Испанският специалист предпочита клубът да привлича футболисти, които действително желаят да преминат в Париж, и да избягва прекомерно завишени трансферни суми.

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Засега в състава има алтернативи като Мика Годтс, привлечен за 50 милиона евро, Феран Торес и Сени Маюлу. Представянето им през следващите седмици може да повлияе на окончателното решение за зимната селекция.

Парижани вече показаха, че са готови да инвестират значителни средства през януари, след като през 2024 година платиха 70 милиона евро за Кварацхелия. При ново излизане на трансферния пазар клубът може отново да похарчи десетки милиони евро, но към момента няма информация за конкретен бюджет или отправени официални оферти.

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Снимки: Gettyimages