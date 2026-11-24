Увеличават квотите за чужденци в Саудитска Арабия

Саудитската лига обмисля възможността да увеличи лимита за чуждестранни футболисти в отборите преди следващия летен трансферен прозорец — ход, който би могъл да отприщи нова вълна от входящи трансфери на международната сцена. Местните клубове се стремят да получат яснота по въпроса още преди отварянето на зимния трансферен пазар.

Според настоящите правила тимовете от първенството имат право на максимум осем чуждестранни играчи без възрастови ограничения в състав от 25 картотекирани, както и на две допълнителни квоти за чуждестранни таланти до 21 години. Обсъжданият план предвижда увеличаване на бройката до 14 или повече футболисти извън Саудитска Арабия в тим, което би променило из основи обстановката в шампионата.

Евентуалната промяна идва след мащабни инвестиции в първенството, дали сериозен тласък след емблематичния трансфер на Кристиано Роналдо в Ал Насър в края на 2022 година. През юни 2023 година Публичният инвестиционен фонд (ПИФ) пое контрола над четири от водещите клуба в страната: Ал Ахли, Ал Хилал (който междувременно смени собствеността си), Ал Итихад и Ал Насър. Днес тези финансови потоци обхващат още Неом, Ал Дирия (воден от Бруно Лаже) и Ал Ула (начело с Жозе Пезейро).

Пътят, проправен от португалската суперзвезда, отвори вратите за първокласни фигури в саудитското първенство като Карим Бензема — тогавашен носител на „Златната топка“, Н'Голо Канте, Роберто Фирмино, а по-късно и Неймар. През този сезон шампионатът събира и бивши играчи от Висшата лига като Жоао Феликс, Садио Мане, Оли Уоткинс, Габриел Мартинели, Тиджани Райндерс, Дарвин Нунес и Айвън Тони.

Преразглеждането на квотите има за цел да вдигне летвата и конкуренцията за местните състезатели с поглед и към домакинството на Световното първенство през 2034 година. Съществуват обаче и опасения, че свиването на възможностите за изява у дома може да насочи саудитските футболисти към клубове зад граница или към по-скромни тимове в търсене на редовно игрово време.

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Снимки: Gettyimages