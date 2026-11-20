Отборите на Байерн и Кьолн играят при резултат 0:0 в среща от 10-ия кръг на Бундеслигата на стадион "Алианц Арена".
Домакините излизат с Хари Кейн на върха на атаката и Натаниъл Браун, Ленарт Карл и Майкъл Олисе, които да го подкрепят в предни позиции. В средата на терена пък ще си партнират Александър Павлович и Йошуа Кимих.
За гостите двойката нападатели са Линтън Майна и Саид Ел Мала. Себастиан Себулонсен и Борна Соса ще действат на двете крила, а халфовата линия е съставена от Пол Окон-Енгстлър, Том Краус и Майки Мур.
БАЙЕРН: Урбиг, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич, Павлович, Кимих, Браун, Карл, Олисе, Кейн
КѝОЛН: Швебе, Шмид, Симпсън, Лочошвили, Соса, Себулонсен, Краус, Мур, Окон-Енгстлър, Майна, Ел МалаДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google