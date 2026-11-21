Компани: Ситуацията е трудна, но трябва да се справим

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани призна, че отборът му се намира в трудна ситуация след равенството 1:1 с Кьолн. Белгийският специалист коментира представянето на баварците, контузиите на Хари Кейн и Майкъл Олисе и необходимостта останалите футболисти да поемат по-голяма отговорност.

„Очевидно беше особен мач. Мисля, че започнахме прилично. Изобщо не стартирахме лошо. Всъщност играехме с добра енергия и темпо. Но след това, разбира се, дойдоха контузиите на Хари и Майкъл. Това обаче не е оправдание. Смятам, че резултатът беше справедлив и те го заслужаваха“, заяви Компани.

„Честно казано, сега имаме малко по-различни притеснения. Просто трябва да приемем ситуацията, без да се оплакваме прекалено много, и да осъзнаем какво ни предстои. Трябва да покажем огромна устойчивост и да намерим начин, независимо от съперника, да извлечем нещо от следващия мач. В момента ситуацията е изключително трудна“, продължи наставникът на Байерн.

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Компани коментира и защо Майкъл Олисе е напуснал стадиона с патерици: „Мисля, че това беше просто предпазна мярка. Надявам се Майкъл да се чувства по-добре още в понеделник.“

По отношение на контузията на Хари Кейн белгиецът подчерта, че останалите футболисти трябва да поемат отговорността.

„Сега имаме други играчи, които трябва да направят крачка напред и да поведат отбора. Нуждаем се от невероятни представяния на футболисти, които може би все още не са свикнали да носят подобна отговорност в Байерн. Но това е ситуацията, в която се намираме. Заедно ще се опитаме да превърнем тази ситуация в нещо положително за нас. Байерн винаги е правил точно това и сега отново искаме да го постигнем“, завърши Компани.

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