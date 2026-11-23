Дезире Дуе: Ще се завърна много по-силен

Един от най-неприятните моменти от изминалия футболен уикенд сполетя лагера на Пари Сен Жермен. След нелеп сблъсък по време на двубоя срещу Ница, Дезире Дуе бе изнесен на носилка със силни викове от болка. Медицинската диагноза бе поставена бързо и потвърди най-лошите опасения – скъсани кръстни връзки. Това е съкрушителен удар както за 21-годишното крило, изградено в школата на Рен, така и за парижани, които вече са лишени и от Хвича Кварацхелия поради същата тежка травма. След вълната от съпричастност и окуражителни послания, младият футболист наруши мълчанието си в понеделник.

В пост в социалните мрежи роденият в Анже талант сподели разочарованието си от случилото се: "Това е труден момент. Тази контузия ме натъжава, но съм убеден, че ще се завърна много по-силен. Ново изпитание и нова възможност за израстване. Благодаря на всички за огромната подкрепа и любов, с които ме обграждате. Запазвам вярата си!"

🚨💣 Désiré Doué sort du silence après sa grave blessure sur Instagram 🥺❤️ "C’est un moment difficile. Cette blessure me rend triste. Mais je suis persuadé que je reviendrai beaucoup plus fort. Une nouvelle épreuve, Une nouvelle occasion de progresser. Merci à toutes et à tous pour tout le soutien et l’amour que vous me portez. Je garde la foi !" — Foot Mercato (@footmercato) November 23, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages