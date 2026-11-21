Мануел Нойер ще се лекува в Бразилия

Титулярният страж на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер се възстановява от мускулна травма в Бразилия, предаде агенция ДПА. Опитният вратар лекува частично разкъсване на сухожилие на крака далеч от Германия.

В петък в социалните мрежи изтекоха видеокадри, заснети в крайбрежния курорт Бузиос, разположен близо до Рио де Жанейро. От ръководството на баварския гранд коментираха ситуацията, като подчертаха, че на играча е било дадено официално разрешение да завърши възстановителния си процес за тази седмица извън пределите на Мюнхен.

Германският вестник „Билд“ разкрива, че заради задграничния си престой Нойер ще пропусне планирано за този уикенд събитие с фенклуба на отбора. В един от любителските клипове се вижда как вратарят се храни в заведение на веригата „Макдоналдс“, докато в друг се придвижва със скутер в компанията на неизвестно лице.

В същото време футболистът публикува в „Инстаграм“ снимка от занимание във фитнес зала, без да пояснява точното си местоположение.

Нойер получи контузията на 7 ноември по време на двубоя от Бундеслигата срещу Майнц. Според медийните публикации от Байерн не очакват германският ветеран да се завърне на терена в рамките на настоящата календарна година.

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Снимки: Gettyimages