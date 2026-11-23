Бивш турски национал скъса договора си с противник на Левски в Лига Европа

Бившият турски национал Емре Мор прекрати днес договора с нидерландския НЕК Ниймеген с незабавен афект, съобщиха от клуба, който бе съперник на Левски в Лига Европа. Емре Мор минаваше за един от най-големите таланти в Европа преди десет години, когато премина от Нордселанд в Борусия Дортмунд. Емре Мор, който има 15 мача за Турция, дори е взел решение да прекрати временно кариерата си на 29 години заради здравословни проблеми, които са несъвместими с професионалния футбол.

𝗘𝗺𝗿𝗲 𝗠𝗼𝗿 𝗻𝗲𝗲𝗺𝘁 𝘃𝗼𝗼𝗿𝗹𝗼𝗽𝗶𝗴 𝗮𝗳𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗳𝘃𝗼𝗲𝘁𝗯𝗮𝗹 De 29-jarige vleugelspeler heeft in goed overleg met de Nijmeegse club besloten om zijn carrière voorlopig te onderbreken en zich te richten op zijn gezondheid en welzijn. Lees het websitebericht ➡️ https://t.co/oKo9xraSYO — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) November 23, 2026

"От малък имах само една мечта - да стана професионален футболист. Да осъществя тази мечта бе огромна радост. Дадох всичко за спорта, който обичам толкова. Наскоро се сблъсках с проблеми със здравето ми. Достигнах до момент, в който трябва да слушам тялото си, да уважавам границите си и да превърна доброто ми състояние в приоритет. Ето защо взех трудното решение да се оттегля временно от професионалния футбол и да се съсредоточа върху себе си. Любовта ми към футбола остава недокосната и пазя надежда за бъдещето", написа турчинът в профила си в "Инстаграм".



От началото на сезона Мор е бил на терена само в четири мача, средно по 15 минути. Емре Мор е играл още в Селта Виго, Галатасарай, Олимпиакос, Фенербахче, Карагюмрюк и Еюпспор.

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Снимки: Gettyimages