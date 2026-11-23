В Борусия (Дортмунд) отчетоха като правилна стъпка раздялата с oръжеен концерн

Изпълнителният директор на Борусия (Дортмунд) Карстен Крамер заяви, че решението на германския футболен клуб да не подновява спонсорския си договор с оръжейния концерн „Райнметал“ е било правилно, предвид риска от допълнително недоволство сред привържениците.

Борусия (Дортмунд) се вслуша във феновете си и се разделя с оръжеен гигант

Сделката носи 10 милиона евро годишно, но феновете се обявиха против това партньорство по морални съображения, поради което Борусия няма да го поднови.

По време на годишното Общо събрание на клуба Крамер коментира, че лично той е подкрепял тригодишното споразумение с базираната в Дюселдорф компания, което изтича в средата на 2027 година. „Трябва обаче да призная колко важно е единството. Този клуб функционира добре, когато всички гребат в една посока“, каза той.

📈 📉 #BorussiaDortmund lädt zur Hauptversammlung 2026. #BVB-Boss Carsten #Cramer spricht über die finanzielle Lage und das #Rheinmetall-Aus. 📱 Zum Live-Ticker (RN+): https://t.co/1fLa3Nv4mR — Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) November 23, 2026

Карстен Крамер добави, че от „Райнметал“ също са разбрали за недоволството на феновете и не са отправили ново предложение. Вместо това, от настоящия сезон до Зимните олимпийски игри през 2030 година, компанията ще спонсорира Германската федерация по бобслей и шейни, на фона на стремежа на страната да усъвършенства технологиите си за бобслей.

Президентът на централата Томас Шваб защити споразумението, посочвайки, че федерацията се нуждае от финансиране, като отбеляза, че зимните спортове се различават от футбола по отношение на фенската култура.

На пресконференция той заяви: „Разбира се, видяхме какво се случи в Борусия (Дортмунд). Напълно разбирам, ако някой има проблем с това.“

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