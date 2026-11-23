Интер загуби Чалханоолу за минимум две седмици

Полузащитникът на Интер Хакан Чалханоолу ще пропусне следващите два мача на Интер, а медицинските изследвания във вторник ще покажат колко сериозна е контузията му. Турският национал няма да бъде на разположение на Кристиан Киву за домакинството срещу Щутгарт в Шампионската лига в сряда, както и за двубоя с Дженоа от Серия А в събота.

Полузащитникът получи мускулен проблем на дясното бедро по време на равенството 4:4 срещу Аталанта в Бергамо. Той напусна терена в 34-ата минута, малко след като Франческо Пио Еспозито беше удвоил аванса на „нерадзурите“. На негово място в игра се появи Петар Сучич, който по-късно се разписа от дузпа.

Легендарен защитник на Интер назова проблема на Киву

Това е втори мускулен проблем за Чалханоолу през сезона. През септември той пропусна около три седмици заради травма в адукторите на същото бедро. Киву се надява този път футболистът да е реагирал навреме и увреждането да не е сериозно, но окончателна яснота ще има след прегледите. Положението в халфовата линия на Интер е допълнително усложнено от проблемите на Пьотр Желински, който също не е в оптимално състояние.

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Снимки: Gettyimages