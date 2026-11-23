Италиански национал ще претърпи операция

Вратарят на Аталанта Марко Карнезеки ще претърпи операция на лявото коляно, след като медицинските изследвания установиха разкъсване на медиалния менискус. Новината беше потвърдена официално от клуба, който съобщи, че хирургическата интервенция ще бъде извършена във вторник. Точният период за възстановяване ще стане ясен след операцията.

26-годишният италиански национал получи травмата по време на загрявката преди неделното равенство 4:4 срещу Интер. Карнесеки трябваше да започне като титуляр, но усети болка в коляното и беше заменен в последния момент от Марко Спортиело.

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Контузията е сериозен удар за Аталанта, тъй като Карнезеки е основен избор под рамката на вратата и е сред най-постоянните футболисти на тима през последните сезони. Според италианските медии при по-леките увреждания на менискуса възстановяването може да отнеме около шест седмици, но окончателната прогноза ще бъде направена след хирургическата намеса.

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Снимки: Gettyimages