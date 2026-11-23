Фабрегас няма да променя стила на игра на Комо

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас заяви категорично, че няма да изневери на философията си за предстоящото домакинство срещу АЕК Атина в Шампионската лига. Испанският наставник изрази пълна подкрепа към смелия подход на своя колега от Фрозиноне Масимилиано Алвини, чийто отбор наскоро отстъпи с 1:5 срещу Милан заради откритата си игра.

Към момента Комо се представя най-убедително сред всички италиански представители в Шампионската лига, заемайки четвъртото място във временното класиране с актив от девет точки след първите четири кръга. Тимът се намира във впечатляваща форма, след като спечели седем от последните си осем срещи във всички турнири, включително разгромния успех с 9:1 над френския Ланс.

"Ще подходим по същия начин, както направи Алвини срещу Милан. Държа твърдо на своите идеи. Разбира се, има срещи, които изискват специфично управление, за да бъдат спечелени, но няма да променяме всичко позитивно, което сме изградили. Гордея се с представянето ни срещу Каляри, където видяхме доста нови елементи: футболисти след пауза за националните отбори, Да Куня като плеймейкър на мястото на Пас - роля, в която той не е играл често. Ричи и Либерали започнаха като титуляри и се справиха отлично, а Лахдо се включи много силно от пейката. Всичко това показва, че отборът има ясна представа какво и как иска да постигне на терена“, сподели Фабрегас.

#ComoAEKAtene, #Fabregas: "Vincere per vedere se il sogno è possibile" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague https://t.co/v6FlcZivSl — skysport (@SkySport) November 23, 2026

Фрозиноне продължава да бъде приятната изненада в италианския елит, заемайки седмата позиция след промоцията си в Серия „А“, като през септември надигра именно Комо с 2:0. При визитата си на „Сан Сиро“ обаче възпитаниците на Алвини отказаха да се приберат в защита и в крайна сметка бяха наказани с пет попадения след бързи контраатаки.

"Днес отново искам да чувам, че Алвини е страхотен треньор. Това е пример за характер и смелост, дори след поражение с 1:5. Във футбола често, когато губиш, те определят за провал, а когато печелиш – за гений, но нещата трябва да се гледат реално. Играта се променя, съдиите оставят по-свободен ритъм и прекъсват играта по-малко, а футболистите все по-рядко симулират, защото това вече не носи дивиденти. Това е изключително позитивна промяна за италианското първенство, което се превръща в едно от най-атрактивните в Европа“, допълни испанецът.

След престижните победи над РБ Лайпциг, Манчестър Юнайтед и Лил, италианският клуб влиза като фаворит в двубоя срещу АЕК, но Фабрегас запазва предпазливост.

"Нищо не се променя за нас. Ние сме скромен клуб и сме наясно с реалността. В тренировъчната база в Моцате има чудесна атмосфера. Познаваме силните и слабите си страни. Върху играчите пада все по-голямо медийно внимание, което им помага да съзреят, а ако искат да стигнат до върха, трябва да се справят с това напрежение. Намираме се едва в началото на пътя. АЕК е отличен отбор с изключителна физическа мощ и манталитет, който създаде сериозни трудности на Реал и Шахтьор. Ще трябва да бъдем максимално прецизни в завършващата фаза“, обобщи треньорът на Комо.

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Снимки: Gettyimages