Историческо постижение: Байерн премина границата от 500 000 членове

Байерн (Мюнхен) отбеляза паметен момент в своята история, след като официално достигна котата от половин милион членове. По този начин баварският гранд затвърди статута си на най-големия спортен клуб в света по численост на членската маса. Новината бе съобщена лично от клубния президент Херберт Хайнер по време на годишното общо събрание на клуба. Хайнер обобщи триумфа с думите: „Рекорден шампион, рекорден брой членове, рекорден клуб шампион“.

💬 Herbert Hainer: „Rekordmeister, Rekordmitglieder, Rekordmitgliedermeister.“ ❤️ Historische Höchstmarke: Der FC Bayern hat die magische Grenze von 500.000 Mitgliedern geschafft und bleibt damit der mitgliederstärkste Verein der Welt. Alle Infos: https://t.co/glEOXSuZre https://t.co/UyITiD4yYi — FC Bayern München (@FCBayern) November 21, 2026

В знак на признателност към верните привърженици президентът връчи на клубен член номер едно Хайнер Юнглинг традиционна баварска половинлитрова халба, създадена специално в чест на половинмилионната общност. За да отбележи постижението, стадион „Алианц Арена“ ще засияе в събота вечер, осветен с внушителната цифра 500 000.

Празненствата и благодарствените активности ще продължат през следващите дни на различни места в Мюнхен. Рекламни площи в центъра на града ще бъдат брандирани с посланието „Вие ни правите това, което сме“. В кампанията участват звезди от футболните и баскетболните формации на баварците, сред които Хари Кейн, Йошуа Кимих, Ким Мин-Жае, Глодис Вигосдотир, Джулия Гуин, Момоко Таникава, Анди Обст, Йоханес Тийман и МарДжон Бошамп, облечени в стилизирани екипи, съставени от имената на членовете.

Top 10 clubs with the most members worldwide 📷 @PrimeVideoDE https://t.co/Pf0z5kvdxf — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 21, 2026

Клубът също ще раздаде 5000 меденки под формата на сърца и подложки за чаши с посланието „Петстотин хиляди благодарности“, а огледалата в пробните на официалните фен магазини вече носят надписа „Тайната на нашия успех“.

Признателността към запалянковците бе демонстрирана и в дните преди форума. Наставникът Венсан Компани разкри чрез видеообръщение специалните детайли около домакинското равенство 1:1 срещу Кьолн, когато имената на членовете бяха изписани върху клубния автобус и тренировъчните екипи за загрявка. В допълнение рекордното число бе прожектирано върху емблематични забележителности в баварската столица, включително Националния театър, покрива на Олимпийския стадион и Триумфалната арка Зигестор.

Bayern have registered members in 152 countries https://t.co/I37UZyJc2y — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 21, 2026

Демографските данни сочат, че средната възраст на членовете на Байерн е 36 години, като приблизително 25% са под 18-годишна възраст, а около 70 000 привърженици са част от организацията повече от две десетилетия. Клубът обединява запалянковци от 152 държави. След Германия най-голяма членска база има в Австрия, Швейцария, САЩ, Люксембург и Великобритания, като във вътрешноградската класация зад граница Виена води пред Цюрих и Лондон. „Нашето „Миа сан Миа“ няма граници. Вие, скъпи членове, сте това число, този рекорд и нашият клуб“, заключи Хайнер.

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