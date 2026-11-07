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В Португалия умуват как да почетат Кристиано Роналдо

  • 7 ное 2026 | 02:53
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В Португалия умуват как да почетат Кристиано Роналдо

Ръководството на Португалската футболна федерация обмисля различни варианти как подобаващо да отдаде почит на Кристиано Роналдо след решението му да прекрати кариерата си в националния отбор. Въпреки ясната воля за подобен жест, конкретен план все още няма, а темата излезе на преден план веднага след като селекционерът Жорже Жезуш обяви първия си списък с повикани играчи след края на ерата на легендарния нападател.

Опитният 41-годишен футболист, който в момента се състезава в първенството на Саудитска Арабия, се оттегля от представителния тим с рекорден актив от 234 мача и 146 отбелязани гола. Раздялата обаче бе предшествана от сериозно напрежение в отношенията му с Жезуш.

Президентът на федерацията Педро Проенса заяви категорично, че приносът на най-успешния футболист в историята на страната ще бъде уважен, макар все още да не е ясно дали Роналдо би приел покана за прощален мач.

Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия
Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

„Никакъв жест на признателност не би бил достатъчен, за да му благодарим за всичко, което е направил за португалския футбол и за Португалия. Ще направим всичко възможно, за да уважим наследството, което ни оставя. Всичко, което е постигнал, заслужава да бъде почетено и отбелязано“, подчерта Проенса.

В състава за предстоящите ноемврийски двубои от Лигата на нациите срещу Уелс и Дания селекционерът повика седем нови имена, включително петима състезатели от младежкия тим до 21 години. Въпреки това фокусът на пресконференцията бе изцяло изместен от раздялата с Роналдо. Конфликтът между нападателя и треньора датира от края на септември, когато преди среща с Дания звездата напусна лагера без позволение заради неизпълнени обещания от страна на наставника.

Пред медиите Жезуш показа видимо раздразнение от постоянните въпроси по темата и заяви, че би предпочел да коментира повиканите състезатели. Специалистът бе категоричен, че няма личен конфликт със звездата и че винаги поставя интересите на колектива на първо място.

„Всичките ми решения бяха взети с мисъл за отбора. Като треньор винаги съм защитавал това, което е най-добро за тима. Напълно съм спокоен относно решението си“, обясни селекционерът. Той допълни, че Роналдо е бил част от плановете му за предстоящите мачове и че е разбрал за отказването му директно от медиите, като след това двамата не са разговаряли.

Президентът Проенса от своя страна увери, че федерацията зачита избора на Роналдо и оценява изключителното му лидерство, вдъхновило поколения млади таланти в Португалия.

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Снимки: Gettyimages

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