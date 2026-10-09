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Бивш играч на Спортинг предложи „перфектното“ сбогуване на Кристиано Роналдо с националния отбор

  • 9 окт 2026 | 07:17
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Бивш играч на Спортинг предложи „перфектното“ сбогуване на Кристиано Роналдо с националния отбор

30-годишният португалски играч Даниел Поденсе, който в момента играе за саудитския Ал Шабаб, предложи „перфектното“ сбогуване за Кристиано Роналдо с националния отбор.

„Тъй като сега живеем във времена, в които всеки може да говори за всичко, без да разбира от нищо… мисля, че и аз мога да дам предложение. Най-хубавото нещо, което чух тези дни, беше сравнението на Фелипе Гомеш с Коби“, написа крилото в профила си в социалната мрежа X.

Бившият футболист на Спортинг (Лисабон) предложи четири приятелски мача като своеобразно „прощално турне“: срещу Испания на „Бернабеу“, срещу Бразилия на „Маракана“, срещу Италия в Торино и срещу Англия на „Олд Трафорд“. Това са стадиони на клубове, тясно свързани с кариерата на Роналдо, който напусна лагера на „мореплавателите“ в Копенхаген след конфликт със селекционера Жорже Жезус.

„Това би било един от най-добрите начини да се отдаде почит на най-великия футболист на всички времена – на стадионите, където той ни подари някои от най-ярките спомени, и срещу съперници, които заслужават да бъдат част от неговото сбогуване“, пише още Поденсе.

В изявление по-рано тази седмица Кристиано Роналдо обяви „пълна загуба на доверие“ към селекционера, обвинявайки Жорже Жезус, че не е удържал на думата си на два пъти. Първо – като не го пусна в игра в Норвегия, въпреки че нападателят е загрявал напразно след уверение, че ще получи около 30 минути на терена. Роналдо изрази публично недоволството си, което доведе до поредица от разговори. Капитанът твърди, че Жезус е обещал да следва предварително съгласуван сценарий на пресконференцията, но нападателят останал разочарован от чутото пред медиите и взел решение да напусне лагера на тима.

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