Бивш играч на Спортинг предложи „перфектното“ сбогуване на Кристиано Роналдо с националния отбор

30-годишният португалски играч Даниел Поденсе, който в момента играе за саудитския Ал Шабаб, предложи „перфектното“ сбогуване за Кристиано Роналдо с националния отбор.

„Тъй като сега живеем във времена, в които всеки може да говори за всичко, без да разбира от нищо… мисля, че и аз мога да дам предложение. Най-хубавото нещо, което чух тези дни, беше сравнението на Фелипе Гомеш с Коби“, написа крилото в профила си в социалната мрежа X.

Бившият футболист на Спортинг (Лисабон) предложи четири приятелски мача като своеобразно „прощално турне“: срещу Испания на „Бернабеу“, срещу Бразилия на „Маракана“, срещу Италия в Торино и срещу Англия на „Олд Трафорд“. Това са стадиони на клубове, тясно свързани с кариерата на Роналдо, който напусна лагера на „мореплавателите“ в Копенхаген след конфликт със селекционера Жорже Жезус.

„Това би било един от най-добрите начини да се отдаде почит на най-великия футболист на всички времена – на стадионите, където той ни подари някои от най-ярките спомени, и срещу съперници, които заслужават да бъдат част от неговото сбогуване“, пише още Поденсе.

As we are now living in a moment where everyone can talk about everything without knowing anything… I think I can also make a suggestion. (The best thing I’ve heard these days was Felipe Gomes comparing him to Kobe) For Cristiano’s farewell in a Portugal shirt: 4 friendly matches in his final year: 🇪🇸 vs Spain at the Bernabéu 🇧🇷 vs Brazil at the Maracanã 🇮🇹 vs Italy in Turin 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 vs England at Old Trafford It would be one of the best ways to honor the best player of all time, in the stadiums where he gave us some of our greatest memories, and against countries that deserve to be part of his farewell. Cristiano deserves it. Football deserves it. And we, as fans, deserve it. — Daniel Podence (@daniel_podence) October 8, 2026

В изявление по-рано тази седмица Кристиано Роналдо обяви „пълна загуба на доверие“ към селекционера, обвинявайки Жорже Жезус, че не е удържал на думата си на два пъти. Първо – като не го пусна в игра в Норвегия, въпреки че нападателят е загрявал напразно след уверение, че ще получи около 30 минути на терена. Роналдо изрази публично недоволството си, което доведе до поредица от разговори. Капитанът твърди, че Жезус е обещал да следва предварително съгласуван сценарий на пресконференцията, но нападателят останал разочарован от чутото пред медиите и взел решение да напусне лагера на тима.

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