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Първият списък на Португалия след оттеглянето на Кристиано Роналдо

  • 6 ное 2026 | 14:31
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Първият списък на Португалия след оттеглянето на Кристиано Роналдо

Селекционерът на Португалия Жорже Жезуш обяви списъка с повиканите футболисти за предстоящите двубои срещу Дания и Уелс от турнира Лига на нациите. Това е първата селекция на специалиста след официалното оттегляне на Кристиано Роналдо от националния отбор.

Освен CR7, извън състава остава и Франсиско Консейсао, който изтърпява наказание от три срещи от УЕФА заради червения си картон в двубоя срещу Норвегия. Левият краен бранител на ПСЖ Нуно Мендеш също пропуска мачовете поради контузия, докато Гонсало Инасио не бе включен заради треньорско решение.

Жорже Жезуш разшири групата до 28 състезатели — с трима повече спрямо предишния списък. В отсъствието на Роналдо, Консейсао, Мендеш и Инасио в групата попадат седем нови имена: Алберто Коща, Антонио Силва, Матеуш Фернандеш, Карлуш Форбш, Жовани Кенда, Родриго Мора и Густаво Варела. Алберто Коща и Густаво Варела са абсолютни дебютанти. Мора и Кенда все още нямат официален мач за мъжкия отбор, въпреки че са участвали в лагери по времето на Роберто Мартинес.

С пълен актив от четири победи в първите четири срещи Португалия вече си осигури място на четвъртфиналите в Лига на нациите. За да гарантира първото място в групата, на тима му е необходима само една точка. Дори минимална загуба с един гол разлика срещу Дания ще запази предимството на португалците в преките двубои и ще им подпечата лидерската позиция преди финалния сблъсък с Уелс.

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