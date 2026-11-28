Бохум пречупи Дармщат с два късни гола, Нюрнбергер не игра

Бохум се наложи с 2:0 над Дармщат като домакин в двубой от 13-ия кръг на Втора Бундеслига. Гостите удържаха нулевото равенство до заключителните десет минути, но попадения на Филип Хофман (81′) и Беркан Таз (90+4′) осигуриха успеха на Бохум. Българският национал Фабиан Нюрнбергер не бе в групата на Дармщат.

Домакините можеха да поведат още през първото полувреме, но в 29-ата минута Шон Клайбер разтресе напречната греда. Дармщат също имаше своите шансове, но Тимо Хорн запази вратата си суха.

Бохум все пак намери път към мрежата на гостите в 81-вата минута, когато Хофман се разписа с глава, а в добавеното време Таз сложи точка на спора с второ попадение.

Така Бохум се изкачи временно на осмото място в класирането със 17 точки, докато Дармщат остава на 16-ата позиция с 12 пункта.

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