Португалецът, който не се впечатли от клането на "Велодром" и отряза Левски, е недосегаем, законът на УЕФА го пази

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров каза снощи пред медиите, че “сините” са поискали от делегата на УЕФА - португалеца Жоао Мураиш, да прекрати мача с Марсилия, но той е отказал.

Именно тези действия на ибериеца на 99% ще спасят французите от тежки последствия като служебна загуба и/или изваждане на тима от турнира.

УЕФА прибягва до подобни крайни мерки изключително рядко, когато мачът е продължил и завършил.

Любопитно е да разгледаме и още един казус, свързан с въпросния Мураиш. Може ли той да понесе наказание заради отказа му да прекрати двубоя, въпреки че е имало обстоятелства, които пряко застрашават живота на множество хора по трибуните?

Отговорът принципно е “да”, но правилникът на европейската централа е така написан, че оставя врати за маневриране и свободно тълкуване.

За да бъде наказан делегатът, вече назначените от УЕФА разследващи инспектори по етика и дисциплина трябва да докажат виновно неизпълнение на задълженията, а не просто спорна управленска преценка.

Ако полицията е заявила на делегата, че прекратяването на мача ще доведе до още по-тежка ескалация, масова паника и нахлуване на хиляди зрители на терена, решението срещата да се доиграе се приема от УЕФА като “оправдана мярка за овладяване на кризата”, а не за нарушение.

Именно на това се е позовал и португалският делегат на полувремето, когато Левски отново е настоял двубоят на “Стад Велодром” да бъде прекратен.

Т.е., предвид двойния аршин, с който борави европейската централа, нищо чудно тя не само да не санкционира Жоао Мураиш, а да го похвали за “добре свършена работа”.

Делегатът ще бъде наказан, ако се докаже, че умишлено е укрил факти в официалния си доклад след мача, отказал е да свика спешна среща по сигурността или е действал в разрез с изричните препоръки на полицията и главния съдия.

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Снимки: Startphoto