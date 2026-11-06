Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия

Португалия с нов капитан след ерата на Кристиано Роналдо

  • 6 ное 2026 | 17:16
  • 1358
  • 5
Португалия с нов капитан след ерата на Кристиано Роналдо

Краят на кариерата на Кристиано Роналдо в националния тим на Португалия доведе до логична промяна в редиците на „селесао“. Основният въпрос след напускането му бе кой ще поеме капитанската лента. Въпреки множеството дискутирани варианти, селекционерът Жорже Жезус взе категорично решение - Бернардо Силва.

„В националния отбор изборът на капитани се определя от броя изиграни срещи - заяви той. - В момента петима футболисти са с най-много мачове за страната. Интересно съвпадение е, че с всички тях съм работил в клубните си отбори. Принципът ще остане същият. Играчът с най-много мачове след Кристиано Роналдо е Бернардо Силва. След него се нареждат Рубен Диаш, Жоао Кансело, Рубен Невеш и Бруно Фернандеш. Това са петимата възможни капитани, без непременно да са подредени в този ред.“

По този начин лентата официално преминава при футболиста на Реал Мадрид Бернардо Силва, който води класацията със своите 115 международни участия. Въпреки че в последните двубои не записа много минути под ръководството на Жезус, Силва винаги се е отличавал с характер и ще се стреми да затвърди титулярната си позиция като първи капитан.

Треньорският щаб залага на ясна линия на приемственост. След Бернардо Силва следващите играчи с най-много двубои за Португалия са Бруно Фернандеш с 97 срещи, Рубен Диаш с 84, Кансело със 77 и Рубен Невеш със 73 участия.

Първият списък на Португалия след оттеглянето на Кристиано Роналдо
Първият списък на Португалия след оттеглянето на Кристиано Роналдо
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Възходът на Лацио в Серия "А" донесе месечна награда на Гатузо

Възходът на Лацио в Серия "А" донесе месечна награда на Гатузо

  • 6 ное 2026 | 18:37
  • 81
  • 0
Артета за двубоя с Хъл, националния отбор на Англия и успехите на Комо

Артета за двубоя с Хъл, националния отбор на Англия и успехите на Комо

  • 6 ное 2026 | 18:29
  • 234
  • 0
Асистентът на Компани: Той се възстановява добре, но все още не се знае кога ще води отново отбора

Асистентът на Компани: Той се възстановява добре, но все още не се знае кога ще води отново отбора

  • 6 ное 2026 | 17:45
  • 581
  • 2
Чаби Алонсо: Не казвам на играчите да пропускат мачове на националните си отбори

Чаби Алонсо: Не казвам на играчите да пропускат мачове на националните си отбори

  • 6 ное 2026 | 17:33
  • 613
  • 1
Треньорът на Монако: Победата над Нордселанд е ключова

Треньорът на Монако: Победата над Нордселанд е ключова

  • 6 ное 2026 | 17:26
  • 745
  • 0
Ираола: След две загуби всичко се променя и така трябва да бъде

Ираола: След две загуби всичко се променя и така трябва да бъде

  • 6 ное 2026 | 16:58
  • 1961
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:0 Локомотив (София), символичните домакини продължават с добрите възможности

Септември 1:0 Локомотив (София), символичните домакини продължават с добрите възможности

  • 6 ное 2026 | 18:20
  • 5567
  • 17
11-те на Ботев и Дунав

11-те на Ботев и Дунав

  • 6 ное 2026 | 18:04
  • 1647
  • 0
Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

  • 6 ное 2026 | 10:19
  • 23407
  • 100
Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

  • 6 ное 2026 | 16:03
  • 4614
  • 28
Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

  • 6 ное 2026 | 11:26
  • 10036
  • 54
Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

  • 6 ное 2026 | 15:18
  • 4170
  • 7