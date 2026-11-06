Португалия с нов капитан след ерата на Кристиано Роналдо

Краят на кариерата на Кристиано Роналдо в националния тим на Португалия доведе до логична промяна в редиците на „селесао“. Основният въпрос след напускането му бе кой ще поеме капитанската лента. Въпреки множеството дискутирани варианти, селекционерът Жорже Жезус взе категорично решение - Бернардо Силва.

„В националния отбор изборът на капитани се определя от броя изиграни срещи - заяви той. - В момента петима футболисти са с най-много мачове за страната. Интересно съвпадение е, че с всички тях съм работил в клубните си отбори. Принципът ще остане същият. Играчът с най-много мачове след Кристиано Роналдо е Бернардо Силва. След него се нареждат Рубен Диаш, Жоао Кансело, Рубен Невеш и Бруно Фернандеш. Това са петимата възможни капитани, без непременно да са подредени в този ред.“

По този начин лентата официално преминава при футболиста на Реал Мадрид Бернардо Силва, който води класацията със своите 115 международни участия. Въпреки че в последните двубои не записа много минути под ръководството на Жезус, Силва винаги се е отличавал с характер и ще се стреми да затвърди титулярната си позиция като първи капитан.

Треньорският щаб залага на ясна линия на приемственост. След Бернардо Силва следващите играчи с най-много двубои за Португалия са Бруно Фернандеш с 97 срещи, Рубен Диаш с 84, Кансело със 77 и Рубен Невеш със 73 участия.

Първият списък на Португалия след оттеглянето на Кристиано Роналдо

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