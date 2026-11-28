Дебрецен и Андреев не успяха да свалят лидера от върха

Дебрецен пропусна възможността да оглави класирането в унгарското първенство, след като завърши 2:2 при гостуването си на лидера Дьор в дербито от 15-ия кръг. Домакините поведоха чрез Лука Куленович (33′), но гостите стигнаха до пълен обрат с попадения на Балаш Джуджак (39′ – дузпа) и Доминик Кочиш (54′), преди Куленович (81′) да възстанови равенството. Българският вратар Пламен Андреев изигра пълни 90 минути за Дебрецен.

Дьор поведе в 33-тата минута, когато Куленович се разписа след подаване на Леон Балогун. Радостта на домакините обаче бе кратка, тъй като шест минути по-късно Джуджак възстанови равенството от дузпа, отсъдена след намеса на ВАР.

В добавеното време на първата част Пламен Андреев и Виктор Джуканович се спречкаха, за което и двамата получиха жълти картони.

Дебрецен осъществи пълен обрат в 54-тата минута, когато след изпълнение на корнер от Джуджак топката стигна до Кочиш, който с красив фалцов удар от границата на наказателното поле намери далечния горен ъгъл.

Домакините все пак се добраха до точката в 81-вата минута, когато Куленович се разписа за втори път след подаване на Марцел Хусар. Попадението бе признато след проверка с ВАР.

Така Дебрецен прекъсна серията си от пет поредни шампионатни победи, а двата отбора записаха седмо последователно равенство помежду си. Дьор остава начело в класирането с 27 точки, следван от Дебрецен с 26.

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