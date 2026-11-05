Жезус за оттеглянето на Роналдо: Помолих го да остане, той винаги ще бъде икона на португалския футбол

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус коментира пред „Канал 11“ решението на Кристиано Роналдо да се оттегли от представителния тим и да освободи емблематичната фланелка с номер 7. Специалистът призна, че се е опитал да разубеди нападателя, но в крайна сметка е приел избора му с разбиране.
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„Всичко това е изцяло негово решение. Имахме възможност да поговорим по този въпрос още преди първия списък с повиквателни. Помолих го да остане и да продължи да играе под мое ръководство, тъй като имах нужда от неговото присъствие, но трябва да уважа волята му“, сподели треньорът.
Жезус подчерта историческото значение на 41-годишния капитан и огромното му влияние върху поколенията: „Той е световна фигура, емблема на Португалия и на националния тим. Играч, който през годините даде толкова много на селекцията. Кристиано е вдъхновение за младото поколение в страната, а повечето му фенове са именно млади хора. Имах привилегията да работя с него в продължение на една година в Ал-Насър. Той винаги ще бъде ориентир за нашия отбор, за народа ни и за нашата история.“
Наставникът завърши с категорична оценка за неизличимата следа, оставена от ветерана: „Той завинаги ще остане в сърцата на португалците и в историята на националния отбор. Това е факт, който не подлежи на съмнение – Кристиано винаги ще бъде икона на португалския футбол.“
Както е известно, новият селекционер и суперзвездата имаха сложни отношения. Решението на Жезус да остави Роналдо неизползвана резерва в гостуването на Португалия на Норвегия доведе до така нашумялото решение на Кристиано да напусне лагера на националния отбор преди срещата с Дания в Копенхаген.
Tака последните два мача за националния отбор на португалската мегазвезда се очертава да бъдат домакинството на Дания на 14 ноември в Лигата на нациите и гостуването на Уелс три дни по-късно.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google