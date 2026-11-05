Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия

Жезус за оттеглянето на Роналдо: Помолих го да остане, той винаги ще бъде икона на португалския футбол

  • 5 ное 2026 | 17:09
  • 1264
  • 1

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус коментира пред „Канал 11“ решението на Кристиано Роналдо да се оттегли от представителния тим и да освободи емблематичната фланелка с номер 7. Специалистът призна, че се е опитал да разубеди нападателя, но в крайна сметка е приел избора му с разбиране.

Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия
Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

„Всичко това е изцяло негово решение. Имахме възможност да поговорим по този въпрос още преди първия списък с повиквателни. Помолих го да остане и да продължи да играе под мое ръководство, тъй като имах нужда от неговото присъствие, но трябва да уважа волята му“, сподели треньорът.

Жезус подчерта историческото значение на 41-годишния капитан и огромното му влияние върху поколенията: „Той е световна фигура, емблема на Португалия и на националния тим. Играч, който през годините даде толкова много на селекцията. Кристиано е вдъхновение за младото поколение в страната, а повечето му фенове са именно млади хора. Имах привилегията да работя с него в продължение на една година в Ал-Насър. Той винаги ще бъде ориентир за нашия отбор, за народа ни и за нашата история.“

Наставникът завърши с категорична оценка за неизличимата следа, оставена от ветерана: „Той завинаги ще остане в сърцата на португалците и в историята на националния отбор. Това е факт, който не подлежи на съмнение – Кристиано винаги ще бъде икона на португалския футбол.“

Както е известно, новият селекционер и суперзвездата имаха сложни отношения. Решението на Жезус да остави Роналдо неизползвана резерва в гостуването на Португалия на Норвегия доведе до така нашумялото решение на Кристиано да напусне лагера на националния отбор преди срещата с Дания в Копенхаген.

Tака последните два мача за националния отбор на португалската мегазвезда се очертава да бъдат домакинството на Дания на 14 ноември в Лигата на нациите и гостуването на Уелс три дни по-късно.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Португалската футболна федерация ще организира прощално събитие за Роналдо

Португалската футболна федерация ще организира прощално събитие за Роналдо

  • 5 ное 2026 | 17:20
  • 283
  • 0
Дейвид Мойс: Можеше да бъдем и по-добре, ако не бяхме загубили някои играчи през лятото

Дейвид Мойс: Можеше да бъдем и по-добре, ако не бяхме загубили някои играчи през лятото

  • 5 ное 2026 | 16:46
  • 469
  • 0
От Ман Юнайтед са се свързали с Дешан

От Ман Юнайтед са се свързали с Дешан

  • 5 ное 2026 | 16:05
  • 1331
  • 0
Рафиня: Искам да бъда запомнен с трофеите

Рафиня: Искам да бъда запомнен с трофеите

  • 5 ное 2026 | 15:39
  • 585
  • 0
Кийн: Смятам, че можех да бъда много добър мениджър

Кийн: Смятам, че можех да бъда много добър мениджър

  • 5 ное 2026 | 15:28
  • 980
  • 0
Рафиня се обвърза дългосрочно с Барселона

Рафиня се обвърза дългосрочно с Барселона

  • 5 ное 2026 | 15:11
  • 2446
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

БФС въвежда ключова реформа в съдийството

БФС въвежда ключова реформа в съдийството

  • 5 ное 2026 | 15:31
  • 13651
  • 46
Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

  • 5 ное 2026 | 10:25
  • 49775
  • 101
Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

  • 5 ное 2026 | 12:48
  • 21214
  • 70
Левски посреща Ягелония с амбиция за втора поредна победа в Лига Европа

Левски посреща Ягелония с амбиция за втора поредна победа в Лига Европа

  • 5 ное 2026 | 08:10
  • 32196
  • 103
Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

  • 5 ное 2026 | 11:46
  • 16500
  • 21
Одисея за ЦСКА в Атина

Одисея за ЦСКА в Атина

  • 5 ное 2026 | 08:00
  • 17259
  • 60