Жезус за оттеглянето на Роналдо: Помолих го да остане, той винаги ще бъде икона на португалския футбол

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус коментира пред „Канал 11“ решението на Кристиано Роналдо да се оттегли от представителния тим и да освободи емблематичната фланелка с номер 7. Специалистът призна, че се е опитал да разубеди нападателя, но в крайна сметка е приел избора му с разбиране.

Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

„Всичко това е изцяло негово решение. Имахме възможност да поговорим по този въпрос още преди първия списък с повиквателни. Помолих го да остане и да продължи да играе под мое ръководство, тъй като имах нужда от неговото присъствие, но трябва да уважа волята му“, сподели треньорът.

Жезус подчерта историческото значение на 41-годишния капитан и огромното му влияние върху поколенията: „Той е световна фигура, емблема на Португалия и на националния тим. Играч, който през годините даде толкова много на селекцията. Кристиано е вдъхновение за младото поколение в страната, а повечето му фенове са именно млади хора. Имах привилегията да работя с него в продължение на една година в Ал-Насър. Той винаги ще бъде ориентир за нашия отбор, за народа ни и за нашата история.“

🚨🇵🇹 Jorge Jesus reacts to Cristiano Ronaldo’s retirement from international football. “Cristiano is a global icon, an example for Portugal and the national team. “I had a huge photo of him put up in our auditorium so that all the young players could look up to him every single day. “I asked him to continue with me because I needed him by my side. “But I have to accept his decision. “He will always have a place in the hearts of the Portuguese people. “He will always be an icon of Portuguese football.” — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2026

Наставникът завърши с категорична оценка за неизличимата следа, оставена от ветерана: „Той завинаги ще остане в сърцата на португалците и в историята на националния отбор. Това е факт, който не подлежи на съмнение – Кристиано винаги ще бъде икона на португалския футбол.“

Както е известно, новият селекционер и суперзвездата имаха сложни отношения. Решението на Жезус да остави Роналдо неизползвана резерва в гостуването на Португалия на Норвегия доведе до така нашумялото решение на Кристиано да напусне лагера на националния отбор преди срещата с Дания в Копенхаген.

Em exclusivo ao Canal 11, a reação de Jorge Jesus ao adeus de Cristiano Ronaldo à Seleção Nacional: "O Cris é uma referência mundial, de Portugal, da Seleção. (...) Tenho de aceitar a decisão dele, mas vai estar sempre no coração dos portugueses." #Canal11 #FutebolEmPortuguês https://t.co/7SNmxvlxaN — Canal 11 (@Canal_11Oficial) November 5, 2026

Tака последните два мача за националния отбор на португалската мегазвезда се очертава да бъдат домакинството на Дания на 14 ноември в Лигата на нациите и гостуването на Уелс три дни по-късно.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google