Майката на Кристиано Роналдо: Тъжна съм, случилото се беше истински шок

Майката на португалската футболна легенда Кристиано Роналдо – Мария Долорес дос Сантос Авейро, изрази силно огорчение от разразилия се конфликт около сина ѝ в лагера на представителния тим на страната.

„Напълно естествено е да съм тъжна, случилото се беше истински шок. Синът ми можеше да си тръгне през главния вход с вдигната глава, а вместо това напусна през задния“, заяви 71-годишната Дос Сантос Авейро в интервю за португалското издание „ТВ 7 Диаш“. Тя обаче допълни с надежда: „Но това няма значение, Бог ще се погрижи за всичко.“

Тя призна, че е преживяла тежко създалото се напрежение: „Поплаках си малко. Понякога човек трябва да даде израз на емоциите си, но сега просто трябва да преодолеем този момент.“

Скандалът избухна през изминалата седмица, след като нападателят си тръгна демонстративно от тренировъчната база на португалците в Дания заради разногласия със селекционера Жорже Жезуш. Развитието на ситуацията предизвика разгорещени обществени дискусии и дори намери отзвук в политическите среди.

Впоследствие 41-годишният състезател на саудитския Ал-Насър публикува обширно изявление, в което изложи своята позиция и отправи остри критики към Жезуш. Ветеранът обаче заяви, че е готов да се завърне в националния отбор.

Мария Долорес разкри и подробности от телефонния си разговор с футболиста непосредствено след събитията: „Той ми каза: „Мамо, не се безпокой. Ще разкрия истината, когато всички се съберем.“ Отговорих му да обърне нещата в своя полза и да остане спокоен, но той реши да действа както намери за добре. Оказах му пълна подкрепа, макар това да не промени развоя. Той е дал толкова много на Португалия и винаги е бил национален герой.“

Дос Сантос Авейро изрази и мнението, че сънародниците ѝ не оценяват подобаващо стореното от сина ѝ, отдавайки го на местния манталитет.

От официалния си дебют с екипа на Португалия през 2003 година Кристиано Роналдо има на сметката си впечатляващите 146 гола в 234 изиграни мача.

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