Трудна квалификация за Никола Цолов в Катар

Никола Цолов ще стартира двете състезания от предпоследния кръг за сезона във Формула 2 от съответно втората и четвъртата редица, след като Българския лъв се нареди седми в квалификацията на „Лусайл“ в Катар.

След първите излизания на пистата Българския лъв заемаше едва 15-то място, след като загуби най-добрата си обиколка заради излизане от пистата в 14-ия завой. Дори и с нея обаче той щеше да е едва 11-ти, докато основният му съперник в спора за титлата Алекс Дън заемаше шестата позиция.

IMPRESSIVE DEBUTS SO FAR! 👊 Freddie Slater extends his lead out front as Ugo Ugochukwu slots into P2! 👀👏 #F2 #QatarGP https://t.co/FyOH2JZxlF — Formula 2 (@Formula2) November 27, 2026

В началото на решителните серии от обиколки на пистата беше показан червен флаг, след като Себастиан Монтоя спря в зоната за сигурност, защото една от гумите на колата му падна. Така след рестарта всички имаха време за по само още един летящ тур, с който да се преборят за по-предно класиране.

🔴 RED FLAG 🔴 Sebastian Montoya is out of Qualifying after trouble with the right-rear ❌ #F2 #QatarGP https://t.co/7rXl8Id1ef — Formula 2 (@Formula2) November 27, 2026

Цолов постигна 1:36.330 и за момент се изкачи на четвъртото място, но впоследствие се смъкна на седмата позиция, след като и други пилоти подобриха своите време. В крайна сметка Българския лъв завърши с пасив от 0.512 секунди спрямо Уго Угочукву, който спечели своята първа квалификация при дебюта си във Формула 2.

DISASTER FOR SLATER! 🤯 A big moment for Freddie in his pursuit for a debut pole position... #F2 #QatarGP https://t.co/z04fcjGJtE — Formula 2 (@Formula2) November 27, 2026

Шампионът във Формула 3 стигна до първото място с 1:35.818, като освен него под 1:36 слязоха още Габриеле Мини и Дън, които се класираха втори и трети. Оливър Гьоте и Ноел Леон се наредиха четвърти и пети пред Джон Бенет, Цолов, Джошуа Дюрксен, Фреди Слейтър и Мартиниус Стеншорн, които оформиха челната десетка. След завъртането на стартовата решетка за спринта от полпозишъна в него ще потегли Стеншорн, а Цолов ще стартира четвърти.

Предпоследният спринт за сезона във Формула 2 е предвиден за утре от 18:15 часа българско време и ще може да бъде проследен на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Imago