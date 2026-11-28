Италия продължава защитата на титлата си за Купа "Дейвис" след труден успех над Чехия

Защитаващият титлата тим Италия постигна драматичен успех над Чехия и се класира за финала на турнира за Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже в Болоня (Италия).

Лоренцо Музети и Андреа Вавасори спечелиха решаващата среща на двойки, за да си осигурят победа с 2:1 срещу чехите.

Музети победи Якуб Меншик с 6:3, 6:4 в първия сингъл, след като направи по един пробив във всеки сет.

Във втория мач Иржи Лехечка изравни след успех над Флавио Коболи с 6:2, 1:6, 6:3.

На двойки Музети и Вавасори изоставаха със сет срещу Лехечка и Томаш Махач, но подкрепени от пламенна публика, те стигнаха до обрат и триумфираха с 3:6, 6:1, 7:6(4) за близо два часа на корта. Чехите поведоха с 3:1 в тайбрека на решаващия сет, но домакините не се отказаха и Музети направи победния удар, за да предизвика бурни празненства.

Италия, която вече е спечелила 16 поредни мача от 2023 година насам, се стреми към четвърта поредна титла.

Домакините, които са без номер 2 в света Яник Синер, също се нуждаеха от успех на двойки, за да елиминират Република Корея на четвъртфиналите в сряда.

Вторият полуфинал между Испания и Великобритания е насрочен за събота.

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Снимки: Gettyimages