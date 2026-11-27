"Армейската" симфония трябва звучи и на вътрешната сцена

"Армията" вреше и кипеше снощи - много песни, страхотна хореография, пълни до дупка сектори. Както трябва да бъде на един голям европейски мач - 18511 зрители по официални данни на УЕФА. Мачът в крайна сметка беше загубен на терена, което е част от играта. Но за втори път Борисовата градина ехтя мощно от агитката на ЦСКА - два мача, два футболни празника.

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Този червен ентусиазъм трябва да продължи и на вътрешната сцена, където отборът на Маркус Гиздол преследва голямата цел - шампионската титла. За ЦСКА ще бъде страхотно, ако "армейците" излязат пред пълни трибуни и срещу Септември (София) в последното домакинство за годината в efbet Лига, и срещу всички останали съперници, които ще гостуват в Борисова.

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"Червените" имат нужда от своята вярна публика, която да запее и да "притисне" противника. Клишето за 12-тия играч е реалност. Вижда се, че клубът е стъпил на верния път: модерният стадион, който трябва да е като магнит за футболния запалянко, клубният магазин в центъра на столицата, продължаващите подобрения на базата в Панчарево, където предстои да се изгради стадион за дубъла, академията "Димитър Пенев", където оптимизацията също е в ход, и не на последно място - отборът.

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Загубите с по 1:2 срещу водещи тимове в своите страни - Монако, Панатинайкос и Трабзонспор, плюс равенството на "изкуственото" срещу домашния "тигър" Нордселанд, показват, че с няколко успешни покупки на зимния трансферен пазар ЦСКА на Гиздол има потенциал да посегне към чаканата от 2008-а титла. Пред червените стени на "Армията".

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