Расинг обърна Леванте с три гола след почивката

Расинг Сантандер постигна впечатляваща победа с 3:1 при гостуването си на Леванте в откриващия двубой от 14-ия кръг на Ла Лига. Иван Ромеро (42′) даде аванс на домакините малко преди почивката, но кантабрийците сътвориха пълен обрат през второто полувреме с две попадения на Пабло Гарсия (66′, 90+5′) и едно на Ясир Забири (81′).

Леванте откри резултата в 42-рата минута, когато Ромеро овладя топката пред наказателното поле, напредна и с прецизен удар по земя я изпрати в мрежата.

Расинг обаче се върна в мача в 66-ата минута. Пабло Гарсия получи топката на ъгъла на наказателното поле, финтира прекия си пазач и с красив удар намери горния ляв ъгъл на вратата.

Мароканският нападател Ясир Забири осъществи пълния обрат в 81-вата минута, разписвайки се със силен удар по земя от движение.

В петата минута на добавеното време Гарсия сложи точка на спора. Той овладя топката в центъра на терена, напредна необезпокояван и с мощен шут не остави шансове на вратаря, оформяйки крайното 1:3.

С успеха Расинг събра 20 точки и се изкачи временно на шестата позиция в класирането, докато Леванте остава на 15-ото място с 12 пункта.

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Снимки: Gettyimages