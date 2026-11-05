Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

Кристиано Роналдо обяви, че слага край на кариерата си в националния отбор на Португалия след ноемврийската международна пауза. 41-годишният нападател съобщи решението си в четвъртък, слагайки край на повече от две десетилетия с екипа на „мореплавателите“. Така предстоящите мачове ще бъдат последните му с националната фланелка, а той ще се раздели с нея като рекордьор по голове и участия в международния футбол – със 146 попадения в 234 срещи.

Роналдо дебютира за Португалия през август 2003 година, когато е едва на 18 години. Още на следващата година участва на Европейското първенство в родината си, където отбелязва първите си голове на голям форум, но "мореплавателите" загубиха финала от Гърция. През 2006 година достигна до полуфиналите на Световното първенство в Германия, а впоследствие се превръща в неизменна част от националния тим, участвайки в шест европейски първенства и шест световни шампионата.

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Най-големият му успех с екипа на националния отбор дойде през 2016 година, когато отборът спечели европейската титла. Роналдо бе заменен във финала срещу Франция още през първото полувреме заради контузия, но остана край тъчлинията и активно подкрепяше съотборниците си при победата с 1:0 след продължения. Към европейската титла той добави и две отличия от Лигата на нациите – през 2019 и 2025 година. Индивидуалната му статистика също е впечатляваща: 14 гола на европейски първенства, с което държи рекорда в турнира, както и 11 попадения на световни финали.

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Последните месеци от международната му кариера обаче бяха белязани и от напрежение около ролята му в отбора. През септември Роналдо напусна лагера на Португалия, след като остана неизползвана резерва срещу Норвегия и разбра, че няма да бъде титуляр и в следващия двубой с Дания. Селекционерът Жорже Жезус и президентът на федерацията Педро Проенса тогава оставиха отворена вратата за негово завръщане, но сега нападателят сам сложи край на спекулациите. Така Португалия се разделя с футболиста, който беше лице на националния отбор в продължение на 23 години и изведе страната до първите ѝ големи международни трофеи.

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