Вратарите обраха овациите при нулево равенство между Венеция и Болоня

Венеция и Болоня не успяха да се победят и завършиха 0:0 в среща от 13-ия кръг на Серия А. Въпреки липсата на голове двубоят предложи няколко интересни ситуации пред двете врати, а с основна заслуга за нулевото равенство бяха двамата вратари Филип Станкович и Лукаш Скорупски.

Домакините започнаха по-активно и в 14-ата минута дори пратиха топката в мрежата чрез Редуан Халхал, който се разписа с глава след центриране на Антоан Ено. Попадението обаче бе отменено заради засада на Кике Перес в хода на атаката. До почивката вратарите на двата отбора се отличиха с добри намеси при възможности пред Джон Йебоа, Перес и Артур Теат.

Болоня засили натиска си след почивката, а в 51-вата минута Станкович блесна с отлично спасяване след удар с глава на Николо Казале. Венеция също бе близо до откриване на резултата в 64-тата минута, когато Антоан Ено засече с глава центриране от пряк свободен удар, но топката се отби в лявата греда.

В заключителните минути двамата вратари отново демонстрираха класата си. Скорупски отрази удар на Торир Хелгасон, а малко след това Станкович направи впечатляващо двойно спасяване при последователни изстрели отблизо на Томазо Побега и Роберто Пиколи.

Така Венеция записа първото си равенство от началото на сезона и се отлепи от дъното на класирането, заемайки 19-ата позиция със седем точки. Болоня прекъсна серията си от четири поредни победи като гост, но остава непобеден в шест последователни шампионатни срещи и е осми с 19 пункта.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago