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Минимални са шансовете Кристиано пак да играе за Португалия, сподели сестра му

  • 15 окт 2026 | 11:48
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Минимални са шансовете Кристиано пак да играе за Португалия, сподели сестра му

Скандалът между Кристиано Роналдо и селекционера на Португалия Жорже Жезус продължава да предизвиква бурни реакции. Елма Авейро, сестрата на звездата на Ал-Насър, коментира напрегнатата ситуация между двамата и смята, че шансовете нападателят да се завърне в националния отбор са минимални.

Присъствайки в Лисабон на представяне на книга – събитие, на което беше и самият Жорже Жезус, Елма Авейро изрази разочарованието си от отношението, на което е бил подложен брат ѝ. Изявленията идват на фона на временното наказание на Роналдо от Португалската футболна федерация, след като той напусна лагера на националния отбор след конфликт със селекционера.

Тя разкритикува начина, по който се третира Кристиано, като подчерта, че португалците твърде бързо забравят постиженията на нападателя през годините с националната фланелка. Сестрата на бившия ас на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед смята, че Роналдо не е заслужавал да изпадне в подобна ситуация след всичко, което е дал на Португалия.

„Тъжна съм, защото обществеността в Португалия забравя бързо всичко постигнато в миналото и смята, че нещата в момента е трябвало да се развият по друг начин. Оставам без думи, боли ме да гледам брат ми да преживява такова нещо. Той е сред хората, които най-малко заслужаваха подобно отношение“, заяви Елма Авейро, цитирана от португалските медии.

Запитана дали брат ѝ все още има желание да носи екипа на Португалия, Елма даде песимистичен отговор: „Шансовете са по-скоро минимални. Мисля, че и двамата (б.р. - Кристиано и Жорже Жезус) са засегнати от случилото се. Това е епизод, преживян лично от тях, а аз мога да говоря единствено от позицията на брат си. Смятам, че ситуацията в момента е в задънена улица и предстои да видим какво ще стане. Когато си предаден, е много трудно да се върнеш към нормалното.“

Въпреки че присъстваше на същото събитие и имаше възможност да внесе яснота, Жорже Жезус отказа да коментира пред журналистите скандала с Роналдо.

Конфликтът между Кристиано Роналдо и Жорже Жезус избухна в края на септември по време на лагера на националния отбор за мачовете от Лигата на нациите. Нападателят остана недоволен, след като не се появи в игра срещу Норвегия, въпреки че бе пратен да загрява. Впоследствие Роналдо напусна лагера на португалците преди сблъсъка с Дания.

Футболистът обвини селекционера, че не е спазил определени обещания за ролята му в състава, докато Жорже Жезус отрече да е имало подобна договорка. След инцидента Дисциплинарната комисия към Португалската футболна федерация откри дисциплинарно производство и наложи временно наказание на капитана за самоволното му напускане на лагера на тима.

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