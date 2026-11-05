Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски в опит за нова победа – 7 точки и Лига Европа ще посинее!
  1. Sportal.bg
  2. Португалия

Напрежение и раздяла: защо Кристиано обяви оттеглянето си преди повиквателната от Жезуш

  • 5 ное 2026 | 18:00
  • 924
  • 0

Новината, която разтърси португалския футбол в четвъртък сутринта, бързо обиколи спортния свят. Слуховете за предстояща „бомба“ в Португалската футболна федерация се потвърдиха за броени минути, а в центъра на събитията за пореден път се оказа капитанът на тима Кристиано Роналдо.

Публикуваното от Роналдо емоционално видео бе по-скоро носталгично, отколкото изчерпателно по отношение на конкретните причини за оттеглянето му от селекцията. Моментът на съобщението обаче разкрива ясна логика. Селекционерът Жорже Жезус възнамеряваше да включи нападателя в списъка за предстоящите мачове от Лигата на нациите срещу Дания и Уелс. Изправен пред избора дали да се яви в тренировъчната база „Сидаде до Футбол“, Роналдо предпочете да изпревари събитията и сам да се оттегли, вместо публично да отказва повиквателна.

Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия
Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

Нападателят на саудитския Ал-Насър бе изненадан от бързото развитие на обстоятелствата. В началото на октомври, след като напусна лагера на тима заради открит конфликт с Жезус, Роналдо разпространи открито писмо. В него той подчерта, че щом изтърпи наложеното му наказание и се намира в добра спортна форма, отново ще бъде на разположение на родината си, както винаги досега.

Вижте всяка дума от посланието, с което Кристиано сложи край на кариерата си в националния отбор
Вижте всяка дума от посланието, с което Кристиано сложи край на кариерата си в националния отбор

Ключовият момент в стратегията на футболиста бе очакването, че санкцията ще го извади от сметките за ноемврийските срещи и ще отложи евентуалното му завръщане чак за мартенската пауза на ФИФА. Дисциплинарната комисия към местната федерация обаче промени тези планове, след като приспадна дните от предварителното му наказание и обяви, че едномесечната му санкция е изтекла още на 30 октомври.

Така пред Жезус нямаше никакви пречки да повика звездата отново. Тъй като селекционерът така и не отговори на обвиненията в нарушено мъжко обещание, нито поднесе публично извинение, Кристиано прецени, че не може да работи с настоящия треньорски щаб толкова скоро след конфликта. За да избегне неудобството от формален отказ на повиквателната, той избра окончателната раздяла.

Жезус за оттеглянето на Роналдо: Помолих го да остане, той винаги ще бъде икона на португалския футбол
Жезус за оттеглянето на Роналдо: Помолих го да остане, той винаги ще бъде икона на португалския футбол

Позицията на Португалската футболна федерация до последно бе в полза на завръщането на голмайстора. Въпреки че Роналдо ясно заяви пред президента на централата Педро Проенса, че не желае да бъде викан в лагера на тима, Жезус бе категоричен, че няма да пренебрегне капитана, ако той е здрав. Проенса дори се опита да организира помирителен телефонен разговор между треньора и играча в навечерието на обявяването на състава, но контакт така и не бе осъществен поради категоричния отказ на нападателя да разговаря със специалиста.

Португалската футболна федерация ще организира прощално събитие за Роналдо
Португалската футболна федерация ще организира прощално събитие за Роналдо

Преди да публикува видеото в социалните мрежи, Кристиано лично информира Проенса за решението си да сложи край на международната си кариера. От федерацията заявиха готовност да организират официално изпращане и почит към легендарния нападател, въпреки че на този етап самият футболист не желае да взима участие в бенефисен двубой.

observador.pt

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Съставите на Милан и Ференцварош, Владимиров пак е на пейката

Съставите на Милан и Ференцварош, Владимиров пак е на пейката

  • 5 ное 2026 | 19:00
  • 376
  • 0
Невероятният тим от езерото Комо - от цирка на Бъфало Бил до историческото 9:1

Невероятният тим от езерото Комо - от цирка на Бъфало Бил до историческото 9:1

  • 5 ное 2026 | 18:41
  • 606
  • 1
Разминаване в срока бави новия договор на Кирил Десподов с ПАОК

Разминаване в срока бави новия договор на Кирил Десподов с ПАОК

  • 5 ное 2026 | 18:11
  • 607
  • 0
Славия изравни антирекорд в Шампионската лига

Славия изравни антирекорд в Шампионската лига

  • 5 ное 2026 | 17:51
  • 945
  • 0
Португалската футболна федерация ще организира прощално събитие за Роналдо

Португалската футболна федерация ще организира прощално събитие за Роналдо

  • 5 ное 2026 | 17:20
  • 1378
  • 2
Жезус за оттеглянето на Роналдо: Помолих го да остане, той винаги ще бъде икона на португалския футбол

Жезус за оттеглянето на Роналдо: Помолих го да остане, той винаги ще бъде икона на португалския футбол

  • 5 ное 2026 | 17:09
  • 3240
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Ягелония, Веласкес залага на състава от Пилзен

11-те на Левски и Ягелония, Веласкес залага на състава от Пилзен

  • 5 ное 2026 | 18:37
  • 9147
  • 25
БФС въвежда ключова реформа в съдийството

БФС въвежда ключова реформа в съдийството

  • 5 ное 2026 | 15:31
  • 21823
  • 82
Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

  • 5 ное 2026 | 10:25
  • 57842
  • 112
Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

  • 5 ное 2026 | 12:48
  • 25995
  • 86
Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

  • 5 ное 2026 | 11:46
  • 19883
  • 27
Одисея за ЦСКА в Атина

Одисея за ЦСКА в Атина

  • 5 ное 2026 | 08:00
  • 20650
  • 70