Напрежение и раздяла: защо Кристиано обяви оттеглянето си преди повиквателната от Жезуш

Новината, която разтърси португалския футбол в четвъртък сутринта, бързо обиколи спортния свят. Слуховете за предстояща „бомба“ в Португалската футболна федерация се потвърдиха за броени минути, а в центъра на събитията за пореден път се оказа капитанът на тима Кристиано Роналдо.

Публикуваното от Роналдо емоционално видео бе по-скоро носталгично, отколкото изчерпателно по отношение на конкретните причини за оттеглянето му от селекцията. Моментът на съобщението обаче разкрива ясна логика. Селекционерът Жорже Жезус възнамеряваше да включи нападателя в списъка за предстоящите мачове от Лигата на нациите срещу Дания и Уелс. Изправен пред избора дали да се яви в тренировъчната база „Сидаде до Футбол“, Роналдо предпочете да изпревари събитията и сам да се оттегли, вместо публично да отказва повиквателна.

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Нападателят на саудитския Ал-Насър бе изненадан от бързото развитие на обстоятелствата. В началото на октомври, след като напусна лагера на тима заради открит конфликт с Жезус, Роналдо разпространи открито писмо. В него той подчерта, че щом изтърпи наложеното му наказание и се намира в добра спортна форма, отново ще бъде на разположение на родината си, както винаги досега.

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Ключовият момент в стратегията на футболиста бе очакването, че санкцията ще го извади от сметките за ноемврийските срещи и ще отложи евентуалното му завръщане чак за мартенската пауза на ФИФА. Дисциплинарната комисия към местната федерация обаче промени тези планове, след като приспадна дните от предварителното му наказание и обяви, че едномесечната му санкция е изтекла още на 30 октомври.

Така пред Жезус нямаше никакви пречки да повика звездата отново. Тъй като селекционерът така и не отговори на обвиненията в нарушено мъжко обещание, нито поднесе публично извинение, Кристиано прецени, че не може да работи с настоящия треньорски щаб толкова скоро след конфликта. За да избегне неудобството от формален отказ на повиквателната, той избра окончателната раздяла.

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Позицията на Португалската футболна федерация до последно бе в полза на завръщането на голмайстора. Въпреки че Роналдо ясно заяви пред президента на централата Педро Проенса, че не желае да бъде викан в лагера на тима, Жезус бе категоричен, че няма да пренебрегне капитана, ако той е здрав. Проенса дори се опита да организира помирителен телефонен разговор между треньора и играча в навечерието на обявяването на състава, но контакт така и не бе осъществен поради категоричния отказ на нападателя да разговаря със специалиста.

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Преди да публикува видеото в социалните мрежи, Кристиано лично информира Проенса за решението си да сложи край на международната си кариера. От федерацията заявиха готовност да организират официално изпращане и почит към легендарния нападател, въпреки че на този етап самият футболист не желае да взима участие в бенефисен двубой.

observador.pt

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Снимки: Gettyimages