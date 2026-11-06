Водещият адвокат на ФИФА напусна

Световната футболна федерация остана без своя водещ правист, след като Емилио Гарсия Силверо прекрати осемгодишната си служба начело на правния отдел, потвърдиха официално от организацията в петък.

В съобщението на футболната централа се посочва, че испанският специалист е пожелал да отвори нова страница в професионалния си път и да се прибере в родината си след 15 години зад граница в структурите на международния футбол.

Като ръководител на правния и регулаторния сектор Гарсия отговаряше за дисциплинарните процедури по време на големи турнири, трансферните разпоредби и разрешаването на договорни конфликти в международен мащаб. Той ръководи и пребазирането на юридическия екип на федерацията от Цюрих в Маями през 2023 година.

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Испанецът допринесе значително за по-голямата прозрачност в институцията, инициирайки публичното оповестяване на повече правни документи, официални постановления и актуални списъци с клубове, които търпят трансферни забрани.

„За мен бе истинска сбъдната мечта да си сътруднича с колеги от цялата планета, за да усъвършенстваме нормативната уредба в световния футбол“, сподели Гарсия в официалното изявление.

Професионалният път на юриста е тясно свързан с този на президента на ФИФА Джани Инфантино, с когото работеха заедно още в УЕФА. Гарсия се присъедини към екипа му в световната централа през 2018 година, около две години след като Инфантино бе избран за първия си мандат.

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