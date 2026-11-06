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Четири нови имена в състава на Зидан за мачовете на Франция в Лигата на нациите

  • 6 ное 2026 | 20:16
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Четири нови имена в състава на Зидан за мачовете на Франция в Лигата на нациите

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан обяви списъка от 23 играчи, на които ще разчита за последните два мача на тима в Лигата на нациите, а именно гостуването на Италия на 12 ноември и домакинството на Турция три дни по-късно.

В състава има четирима нови играчи, които Зидан изобщо не повика през септември. Голямата изненада е свързана с включването на пълния дебютант от Париж ФК Пабло Пажис. Така 23-годишният атакуващ халф може да се превърне в първия играч на клуба с мач за “петлите” от май 1973 година насам, когато Жан-Пол Ростани и Луи Флош бяха част от националния тим. Освен това в състава на Франция се завръщат бранителят на Челси Мало Густо, халфът на Реал Мадрид Орелиан Чуамени и нападателят на Интер Маркюс Тюрам. Защитникът на Манчестър Юнайтед Лени Йоро също е с повиквателна, след като миналия път пристигна като заместник. От друга страна, цели седем футболисти отпадат от сметките на Зидан заради контузии, като става въпрос за Уилям Салиба, Максенс Лакроа, Жул Кунде, Ману Коне, Манес Аклиуш, Усман Дембеле и Естебан Льопол.

Съставът на Франция за мачовете с Италия и Турция:

Вратари: Майк Менян (Милан), Гийом Рест (Тулуза), Робин Рисер (Ланс)

Защитници: Анди Диуф (Интер), Мало Густо (Челси), Жереми Жаке (Ливърпул), Пиер Калюлю (Ювентус), Ибрахима Конате (Реал Мадрид), Адриан Труфер (Борнемут), Дайо Упамекано (Байерн Мюнхен), Лени Йоро (Манчестър Юнайтед)

Халфове: Едуардо Камавинга (Реал Мадрид), Раян Шерки (Манчестър Сити), Лука Да Куня (Комо), Адриен Рабио (Милан), Орелиан Чуамени (Реал Мадрид), Уарен Заир-Емери (Пари Сен Жермен)

Нападатели: Брадли Баркола (Ливърпул), Дезире Дуе (Пари Сен Жермен), Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен), Пабло Пажис (Париж ФК), Маркюс Тюрам (Интер)

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Снимки: Gettyimages

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