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Зидан посочи къде ще играе Мбапе и в кой национал вижда себе си

  • 6 ное 2026 | 21:42
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Зидан посочи къде ще играе Мбапе и в кой национал вижда себе си

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан призна, че в предстоящите мачове с Италия и Турция е възможно да използва капитана Килиан Мбапе на върха на атаката. Той също така засипа с похвали младия талант Дезире Дуе, добавяйки, че вижда себе си в него заради желанието му да се подобрява и да получава съвети от по-опитните играчи.

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Пабло Пажис е в състава, защото имахме малък проблем с Манес Аклиуш, който има лека травма и не може да дойде. Пажис беше в разширения състав и е играч, когото искам да видя. Той е интересен и различен, като е добре, че ще мога да го видя на този лагер. Вие се фокусирате върху факта, че Мбапе може да играе на няколко позиции. Да, вероятно той ще може да играе на предпочитаната си позиция в предстоящите мачове, т.е. в центъра на атаката. Това не би било проблем. Орелиан Чуамени си върна мястото в състава, като отново е във форма, след като беше контузен по време на предишните ни мачове. Ще видим какво ще направим и какъв отбор ще подредим. От мен зависи да взема решенията. Идеята не е нито да разчитаме само на по-опитни играчи, нито само на нови такива. Просто искам да видя повиканите футболисти, като имам възможността да избирам. Пажис беше възможност и искам да го видя при нас, макар и да не знам как точно ще стане.

Да, Дуе ме впечатлява, но харесвам всички мои играчи. Но е вярно, че това, което прави Дуе от известно време, е възхитително. Той е млад играч с голям талант, а и много слуша. Това, което ми харесва, е, че иска да се подобрява. Харесва ми това, което прави на терена, и виждам малко от себе си в него, защото аз също исках да се подобрявам и да слушам ветераните, а това е нещо, което той прави много добре. Дуе може да играе навсякъде, като зависи от момента, мача и решението, което вземаме. Честно казано, мисля, че той е най-добър на левия фланг. Може да стреля и да използва левия си крак, който не е проблем за него. Не, Люка Ернандес не е твърде стар за отбора. Това просто са решения, за съжаление. Той е в списъка от 64 играчи, но се налага да решавам. Избрах тези футболисти за този лагер, но вратата не е затворена за никого. Ели Крупи също е в разширения ми списък и можех да го извикам, но той беше контузен за 2-3 месеца. Въпреки че направи добро завръщане в последния си мач, това не беше достатъчно.

И на мен загубата на Ланс с 1:9 от Комо ми се струва необичайна. Разбира се, че по отношение на резултата, но също така и в игрови аспект. Единият отбор беше невероятно ефикасен още от началото на мача. Другият тим също е доста добър и има страхотни футболисти, които правят много добри неща, но в този мач те бяха напълно неутрализирани и извадени от играта. Не, не се притеснявам за френския футбол, той върви добре. Виждам някои чудесни неща, мачове и играчи. Въпреки това винаги трябва да си бдителен и да си задаваш определени въпроси. Пауло Фонсека обясни решението си да смени Лион със Спортинг (Лисабон), което беше трудно за него, но дойде от сърцето му. Ще бъде трудно за Лион, защото той е доста добър наставник, а треньорска смяна по средата на сезона може да направи нещата сложни. Аз съм тъжен и силно разтърсен от смъртта на Хесус де Мигел като всички останали. Тръпки ме побиват. Не искаме да виждаме това на футболния терен. Това е моето послание. Тъжен съм най-вече заради семейството му. Дано да не виждаме повече такива неща на терена”, коментира Зидан на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages

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