Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

Левски победи с 1:0 полския Ягелония в четвъртия си мач от основната фаза на Лига Европа, с което "сините" увеличиха още повече шансовете си за излизане от надпреварата и продължаване към елиминациите. Шампионът на България има актив от седем точки и заема десето място във временното класиране.

Анализаторът на Sportal.bg Нико Петров предоставя поредната си ретроспекция на играта на тима от "Герена".

Анализът на Нико Петров

“Има победи, които носят три точки, и има победи, които докосват сърцето. Левски надви Ягелония с 1:0 и записа втори успех в Лига Европа. Но тази вечер сините показаха нещо много по-голямо от футбол – че Левски е повече от отбор. Той е нашият живот, нашата любов си само ТИ!

Хулио Веласкес вече не просто работи в Левски. Той заживя със синята идея и усети нещо, което прави този клуб различен – синергията между отбора и публиката. Когато футболистите и трибуните дишат с едно сърце, когато енергията от стадиона се пренася на терена, Левски става изключително труден за спиране. А когато тази връзка е жива, Левски е безсмъртен!

Срещу Ягелония това се видя във всеки един двубой за топката, във всяко спринтиране и във всяка капка пот.

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А героят на вечерта безспорно беше Стивън Стоянчов! Дете на Левски, израснало с идеята никога да не се предава. Той се появи на терена и буквално изора тревата с пресата си. Беше като истински канибал – влезе и започна да яде живи поляци! Горките гости от Ягелония сигурно още се чудят откъде им дойде този Син Хълк! Стоянчов не просто влезе в мача – той го промени, а с гола си с глава реши двубоя. Ето това означава да си дете на Левски!

Сержиньо беше олицетворението на тази синя лудост. Футболист, който сякаш беше готов да продължи дори с един адуктор, един дроб, една ръка или крак, стига да остане на терена и да се раздава за тази публика. Не става дума само за физическа издръжливост, а за сърце и принадлежност.

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Рейналдо също беше под пара! Бразилецът не спря да тича, пресира и атакува, сякаш беше изпаднал в транс и беше забравил какво означава умора. Когато трибуните те носят по този начин, границите на възможното започват да изглеждат различно.

Левски вече има повече от едно футболно лице!

Хулио Веласкес научи цяла България да разпознава позиционния футбол, да вижда движението без топка, търпението и изграждането на атаките. Но срещу Ягелония Левски показа нещо също толкова важно – може да печели по различни начини.

С преходи, с контраатаки, с агресия, с дисциплина и чрез статични положения. Този отбор вече не разчита на един сценарий. Има футболна мисъл, има организация, но най-важното – има характер.

Точно тази гъвкавост може да се окаже безценна в Европа. Защото там не винаги печели този, който владее повече топката, а този, който знае как да използва силните си страни в точния момент.

Сърце, душа и малко синя лудост!

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Левски може и да докара феновете си до лудост. До онова напрежение, при което всяка минута изглежда безкрайна, а всяка спечелена топка предизвиква рев от трибуните. Но това е лудост, от която никой левскар не иска да изтрезнява!

Втора победа в четири кръга. Още една европейска вечер, в която синята идея надделя. И усещането, че този отбор има нещо повече от добри футболисти и добър треньор. Има връзка с хората, които го следват навсякъде.

Хулио, нека приказката продължи…”

Това беше мнението за мача на анализатора Нико Петров.

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