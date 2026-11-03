ФИФА предоставя достъп до документи около спорния план за частни инвестиции

Международната футболна федерация (ФИФА) е уведомила членовете на своя Съвет, включително всички заместник-председатели, че ще получат достъп до ключови документи, свързани с инициативата "ФИФА Форърд Ентърпрайс" (ФФЕ). Проектът бе предложен от президента на организацията Джани Инфантино, съобщава източник на агенция АФП.

Всичките 37 членове на Съвета, сред които са Инфантино и осемте вицепрезиденти на централата, са получили писмо от генералния секретар на ФИФА Матиас Графстрьом. В него се посочва, че желаещите да се запознаят с материалите трябва да заявят интерес в рамките на следващите две седмици. Прегледът на документацията ще се извършва лично и при стриктно определени условия в централата на световната футболна централа в Цюрих, Швейцария.

Този ход идва непосредствено след изтичането на крайния срок 2 ноември, поставен от Европейската футболна централа (УЕФА) за отговор на поредица от въпроси относно инициативата ФФЕ.

Именно УЕФА оглави съпротивата срещу плана, чиито детайли станаха публични в края на юли. Проектът предвиждаше отваряне на най-престижните клубни и национални турнири на ФИФА, включително Световното първенство, към частни инвеститори. Въпреки че Инфантино бързо оттегли предложението заради острата реакция, от европейската централа се обърнаха към съд във Флорида с цел събиране на доказателства за евентуална жалба в Швейцария за "криминално безстопанственост" срещу президента на ФИФА.

🚨 FIFA to share World Cup private equity files after UEFA pressure - FIFA will open access to confidential documents on the FIFA Forward Enterprise plans - Council members were told via secretary general Mattias Grafstrom - They have two weeks to express interest in consulting the files in person in Zurich - Infantino wanted FFE to run the commercial interests of the World Cup - Private investors would have held a minority stake - The plan was abandoned in August after three confederations rejected it - UEFA had threatened a boycott of FIFA competitions - A UEFA letter on 19 October demanded answers across 42 areas - It questioned exclusivity for Thrive Capital, founded by Joshua Kushner - UEFA has pledged to find a candidate to stand against Infantino next March — Football Culture (@CultFooty) November 3, 2026

След заседанието на Съвета на ФИФА на 15 октомври, генералният секретар на УЕФА Теодор Теодоридис изпрати писмо до Графстрьом с над 40 въпроса и искания за информация, засягащи ФФЕ. В него бяха повдигнати и други теми, сред които присъждането на Награда за мир на ФИФА на Тръмп, както и решението за отмяна на червения картон на американския футболист Фоларин Балогун по време на Световното първенство след намеса на президента на САЩ. От ФИФА не изпратиха отговор в посочения срок с аргумента, че подобно действие е било "непрактично“"

Развитието на събитията съвпада с подготовката за изборите за президент на ФИФА през следващия март, на които Инфантино ще се бори за нов мандат. Крайният срок за издигане на кандидатури е 18 ноември, като до момента от УЕФА не са намерили водеща фигура, която да се изправи срещу действащия ръководител.

Позициите на Инфантино бяха допълнително укрепени на 23 октомври, когато Азиатската футболна конфедерация обяви официалната си подкрепа за неговото преизбиране. Президентът на КОНКАКАФ Виктор Монталиани се спрягаше за потенциален опонент, но канадецът заяви намерението си да се кандидатира за нов мандат начело на конфедерацията на Северна и Централна Америка, което на практика изключва съперничество с Инфантино. Бившият защитник на Тотнъм Хотспър, Селтик и националния отбор на Швейцария Рамон Вега също изрази желание да се включи в надпреварата, но тепърва ще стане ясно дали ще събере необходимата подкрепа.

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Снимки: Imago