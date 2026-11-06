Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. АЕК Ларнака

Панков с асистенция и греда при убедителна победа на АЕК Ларнака

  • 6 ное 2026 | 21:56
  • 646
  • 1
Панков с асистенция и греда при убедителна победа на АЕК Ларнака

Иван Панков изигра силен мач при домакинската победа на АЕК Ларнака с 4:1 над Кармиотиса в среща от 9-ия кръг на кипърското първенство. Българският халф остана на терена през целия двубой, удари греда и асистира за откриващото попадение на Рияд Баич (42′). Амор Лаюни (44′), Енрик Саборит (85′) и Атанас Трика (90+2′) също се разписаха за домакините, а Рубен Гарсия (54′) бе точен за гостите.

Панков бе в основата на най-опасните атаки на АЕК преди почивката. В 27-ата минута той отправи отличен удар извън наказателното поле, но топката се отби в десния стълб на вратата на Никос Янакопулос.

В 42-рата минута българинът отново блесна, този път с асистенция. Той проби отляво и поднесе топката на Баич, който я насочи в опразнената врата. Само две минути по-късно Лаюни бе изведен в свободното пространство с пас от собствената половина, напредна и хладнокръвно преодоля Янакопулос за 2:0.

Кармиотиса върна интригата в 54-ата минута, когато Гарсия намали със силен шут извън наказателното поле. Малко по-късно попадение на Лаюни бе отменено заради засада.

АЕК реши всичко едва в 85-ата минута. След центриране от фаул Трика стреля с глава в гредата, а Саборит довкара отбитата топка също с глава в празната врата. Във втората минута на добавеното време и Трика записа името си сред голмайсторите, след като получи подаване в малкото наказателно поле и отблизо оформи крайното 4:1.

С успеха АЕК остава начело в класирането с 20 точки. Кармиотиса е на 13-ата позиция с 6 пункта.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Визела с Христов и Бастунов пропиля преднина от два гола

Визела с Христов и Бастунов пропиля преднина от два гола

  • 6 ное 2026 | 22:53
  • 295
  • 0
Водещият адвокат на ФИФА напусна

Водещият адвокат на ФИФА напусна

  • 6 ное 2026 | 22:26
  • 472
  • 0
Зидан посочи къде ще играе Мбапе и в кой национал вижда себе си

Зидан посочи къде ще играе Мбапе и в кой национал вижда себе си

  • 6 ное 2026 | 21:42
  • 2623
  • 1
Антони Иванов остана резерва при първата домакинска загуба на УТА Арад

Антони Иванов остана резерва при първата домакинска загуба на УТА Арад

  • 6 ное 2026 | 21:24
  • 644
  • 0
Доку се завръща в тима на Белгия

Доку се завръща в тима на Белгия

  • 6 ное 2026 | 21:05
  • 585
  • 0
Четири нови имена в състава на Зидан за мачовете на Франция в Лигата на нациите

Четири нови имена в състава на Зидан за мачовете на Франция в Лигата на нациите

  • 6 ное 2026 | 20:16
  • 1896
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вездесъщ Китанов и непримирим Дунав спряха Ботев на "Колежа"

Вездесъщ Китанов и непримирим Дунав спряха Ботев на "Колежа"

  • 6 ное 2026 | 21:09
  • 23139
  • 69
Официално! ЦСКА приема Трабзонспор на "Армията"

Официално! ЦСКА приема Трабзонспор на "Армията"

  • 6 ное 2026 | 19:20
  • 16917
  • 130
Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос за обрат срещу Цървена звезда

Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос за обрат срещу Цървена звезда

  • 6 ное 2026 | 23:12
  • 10128
  • 12
Септември с важна победа в столичния сблъсък на дъното

Септември с важна победа в столичния сблъсък на дъното

  • 6 ное 2026 | 18:48
  • 16722
  • 45
Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

  • 6 ное 2026 | 16:03
  • 9595
  • 43
Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

  • 6 ное 2026 | 15:18
  • 7366
  • 12