Панков с асистенция и греда при убедителна победа на АЕК Ларнака

Иван Панков изигра силен мач при домакинската победа на АЕК Ларнака с 4:1 над Кармиотиса в среща от 9-ия кръг на кипърското първенство. Българският халф остана на терена през целия двубой, удари греда и асистира за откриващото попадение на Рияд Баич (42′). Амор Лаюни (44′), Енрик Саборит (85′) и Атанас Трика (90+2′) също се разписаха за домакините, а Рубен Гарсия (54′) бе точен за гостите.

Панков бе в основата на най-опасните атаки на АЕК преди почивката. В 27-ата минута той отправи отличен удар извън наказателното поле, но топката се отби в десния стълб на вратата на Никос Янакопулос.

В 42-рата минута българинът отново блесна, този път с асистенция. Той проби отляво и поднесе топката на Баич, който я насочи в опразнената врата. Само две минути по-късно Лаюни бе изведен в свободното пространство с пас от собствената половина, напредна и хладнокръвно преодоля Янакопулос за 2:0.

Кармиотиса върна интригата в 54-ата минута, когато Гарсия намали със силен шут извън наказателното поле. Малко по-късно попадение на Лаюни бе отменено заради засада.

АЕК реши всичко едва в 85-ата минута. След центриране от фаул Трика стреля с глава в гредата, а Саборит довкара отбитата топка също с глава в празната врата. Във втората минута на добавеното време и Трика записа името си сред голмайсторите, след като получи подаване в малкото наказателно поле и отблизо оформи крайното 4:1.

С успеха АЕК остава начело в класирането с 20 точки. Кармиотиса е на 13-ата позиция с 6 пункта.

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