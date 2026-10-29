ФИФА спечели 4,5 милиарда благодарение на спорен финансов модел

Според информация на "Атлетик", позоваваща се на добре осведомени източници от финансовите среди, ФИФА е инкасирала приблизително 4,5 милиарда евро благодарение на продажбата на билети и съпътстващи пакети за гостоприемство.

Сумата е над пет пъти по-голяма от събраните по същото перо 833 милиона евро по време на Мондиала в Катар през 2022 година. Този резултат надминава и първоначалните прогнози, които бяха за 3,3 милиарда долара.

Основният двигател зад този ръст на приходите е така нареченото динамично ценообразуване – модел, при който цените се променяха автоматично в зависимост от търсенето. Допълнителен източник на печалба беше и комисионата от 30 процента, която ФИФА прибираше при всяка легална препродажба на билети на официалната си платформа.

FIFA is expected to generate around $5billion from ticket and hospitality sales at the 2026 World Cup — more than five times the amount they made from the tournament in Qatar four years ago. More from @Dan_Sheldon_ https://t.co/en76ETObmQ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 29, 2026

За увеличаването на приходите спомогна и разширеният формат на турнира в Съединените американски щати, Канада и Мексико, в рамките на който бяха изиграни цели 104 мача в сравнение с 64 срещи през 2022 година.

Въпреки това подобна ценова политика предизвика вълна от недоволство и остри критики от страна на фенските организации. Особен гняв породиха астрономическите цени за финалния сблъсък на стадион „МетЛайф“, насрочен за 19 юли, където най-евтините пропуски стартираха от 4185 долара.

От друга страна, ФИФА все още не е потвърдила официално тези приходи, с обяснението, че пълните и одитирани финансови отчети ще бъдат представени пред обществеността в следващия годишен доклад на организацията.

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