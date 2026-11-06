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Везенков, Коди и Олимпиакос в сериозна "битка" със Звезда в Атина

  • 6 ное 2026 | 07:10
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Везенков, Коди и Олимпиакос в сериозна "битка" със Звезда в Атина

Отборът на Олимпиакос с българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър приема Цървена звезда в мач от десетия кръг на Евролигата. Срещата е днес от 21:15 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Гръцкият гранд е на второ място в класирането със 7 победи и 2 загуби в сметката си, а "звездашите" заемат шеста позиция в таблицата с баланс от 6 успеха и 3 поражения от началото на сезона в "турнира на богатите".

В състава на Олимпиакос се завръща Еван Фурние, докато от състава на Звезда отпадна центърът Джонатан Мотли.

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