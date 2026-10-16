ФИФА наказа испанската федерация след доклад на Георги Кабаков

ФИФА наказа Кралската испанска футболна федерация заради дискриминационни възгласи, насочени срещу мюсюлманите по време на контролната среща между националните отбори на Испания и Египет (0:0), състояла се на стадиона на Еспаньол на 31 март. Санкцията предвижда глоба в размер на 18 000 евро затваряне на поне 15 процента от капацитета на трибуните за следващия домакински приятелски мач на мъжкия представителен тим.

На мача тогава местните фенове скандираха “Който не скача, е мюсюлманин”. Двубоят беше ръководен от българския съдия Георги Кабаков, като световната централа е взела под внимание описаното от него в доклада.

El reprobable cántico en las gradas: “Musulmán el que no bote es” 🤯 https://t.co/qv9XwiiIBd — MARCA (@marca) March 31, 2026

Според разпоредбите наложеното ограничение на капацитета трябва да обхване за предпочитане секторите зад вратите. ФИФА все пак предоставя възможност тези места да бъдат заети от специални общностни групи, семейства, ученици или организации, борещи се срещу дискриминацията. За да се възползва от тази алтернатива, испанската федерация трябва да представи за одобрение съответния план не по-късно от 15 дни преди двубоя, като присъстващите ще трябва да носят послания и банери срещу дискриминацията.

От Кралската испанска футболна федерация обявиха, че ще обжалват решението пред Спортния арбитражен съд в Лозана. От ръководния орган изтъкват, че са реагирали незабавно и ефективно още по време на мача. Обидните прояви са били засечени от контролните органи на стадиона, съдийският състав е бил своевременно информиран, охраната в съответния сектор е била подсилена и са били излъчени предупредителни съобщения чрез уредбата и светлинните табла, в резултат на което скандиранията не са се повторили.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google