Септември 0:0 Локомотив (София), Аралица пропусна да открие

Септември и Локомотив (София) играят един срещу друг при резултат 0:0 в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Мачът е на стадион "Георги Аспарухов".

На вратаря на септемврийци му се наложи да се намесва първи още преди да са изминали 5 минути игра. Анте Аралица стреля с глава след комбинация със Спас Делев, но Владимир Иванов показа добър рефлекс.

Двата отбора се намират на дъното в класирането - символичните домакини са последни със своите 8 точки, докато "железничарите" имат една повече и заемат предпоследната позиция. Септемврийци са в серия от седем поредни срещи без успех, като в 6 от случаите губят. "Червено-черните" пък имат едва една шампионатна победа през този сезон, постигната преди четири кръга.

След това тимът записа две равенства и едно поражение. Слабото представяне на Локомотив доведе до раздяла с Любослав Пенев. Клубът все още е в търсене на нов наставник, а днес край тъчлинията ще застане директорът на ДЮШ Александър Георгиев.

Септември 0:0 Локомотив (София)

Стартови състави:

СЕПТЕМВРИ: 12. Владимир Иванов, 4. Мартин Христов, 11. Александър Джамов, 5. Йоан Бауренски, 25. Стипе Вуликич, 26. Валантайн Озърнуофор, 6. Педро Ферейра, 19. Педро Игор, 17. Никола Фонтейн, 27. Андре Либерал, 29. Жерар Франчети;



ЛОКОМОТИВ: 99. Мартин Величков, 14. Ангел Лясков, 11. Адил Тауи, 8. Иван Йорданов, 31. Красимир Станоев, 91. Райън Бидунга, 7. Спас Делев, 42. Никола Нейчев, 16. Мохамед Медфаи, 29. Анте Аралица, 6. Антонио Ейро;





Начало: 17:00 часа

Съдия: Георги Кабаков

Стадион: "Георги Аспарухов", София

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