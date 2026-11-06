Доку се завръща в тима на Белгия

Белгия ще може да разчита на Жереми Доку за последните си два мача от груповата фаза на Лигата на нациите срещу Турция и Италия. Треньорът на "червените дяволи" Марк ван Бомел обяви в петък 26-те футболисти, включени в състава за двубоите през този месец.
Доку за последно игра за страната си на Световното първенство в Северна Америка, където се пребори с болест. Той отсъства от първите четири срещи от група А1 на Лигата на нациите през септември и октомври, където Белгия събра шест точки.
Имаше изненадваща повиквателна за играещия в Мексико нападател Уго Кюйперс, докато 20-годишният Хосуе Конголо за първи път беше включен в белгийския състав след участията си в младежкия национален тим на страната.
Конголо заменя защитника на Милан Кони де Винтер, за когото Ван Бомел каза, че е отказал повиквателна, защото е бил недоволен, че е останал на пейката за шестте мача на Белгия на Световното първенство тази година и след това в Лигата на нациите.
Защитникът Зено Дебаст е контузен, а Матиас Фернандес-Пардо от Нюкасъл е имал заболяване, като е тренирал много малко през последните седмици. Фернандес-Пардо не беше включен в състава заедно с Малик Фофана и Лоис Опенда.
Белгия гостува на Турция в Измир на 12 ноември, преди да приеме Италия в Брюксел три дни по-късно.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google