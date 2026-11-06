Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Белгия

Доку се завръща в тима на Белгия

  • 6 ное 2026 | 21:05
  • 365
  • 0
Доку се завръща в тима на Белгия

Белгия ще може да разчита на Жереми Доку за последните си два мача от груповата фаза на Лигата на нациите срещу Турция и Италия. Треньорът на "червените дяволи" Марк ван Бомел обяви в петък 26-те футболисти, включени в състава за двубоите през този месец. 

Доку за последно игра за страната си на Световното първенство в Северна Америка, където се пребори с болест. Той отсъства от първите четири срещи от група А1 на Лигата на нациите през септември и октомври, където Белгия събра шест точки.

Имаше изненадваща повиквателна за играещия в Мексико нападател Уго Кюйперс, докато 20-годишният Хосуе Конголо за първи път беше включен в белгийския състав след участията си в младежкия национален тим на страната.

Конголо заменя защитника на Милан Кони де Винтер, за когото Ван Бомел каза, че е отказал повиквателна, защото е бил недоволен, че е останал на пейката за шестте мача на Белгия на Световното първенство тази година и след това в Лигата на нациите.

Защитникът Зено Дебаст е контузен, а Матиас Фернандес-Пардо от Нюкасъл е имал заболяване, като е тренирал много малко през последните седмици. Фернандес-Пардо не беше включен в състава заедно с Малик Фофана и Лоис Опенда.

Белгия гостува на Турция в Измир на 12 ноември, преди да приеме Италия в Брюксел три дни по-късно.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Зидан посочи къде ще играе Мбапе и в кой национал вижда себе си

Зидан посочи къде ще играе Мбапе и в кой национал вижда себе си

  • 6 ное 2026 | 21:42
  • 316
  • 0
Антони Иванов остана резерва при първата домакинска загуба на УТА Арад

Антони Иванов остана резерва при първата домакинска загуба на УТА Арад

  • 6 ное 2026 | 21:24
  • 279
  • 0
Четири нови имена в състава на Зидан за мачовете на Франция в Лигата на нациите

Четири нови имена в състава на Зидан за мачовете на Франция в Лигата на нациите

  • 6 ное 2026 | 20:16
  • 1501
  • 0
Де Дзерби: Градим нещо специално

Де Дзерби: Градим нещо специално

  • 6 ное 2026 | 20:12
  • 683
  • 0
Френки де Йонг се завръща в състава на Нидерландия

Френки де Йонг се завръща в състава на Нидерландия

  • 6 ное 2026 | 19:40
  • 456
  • 1
Голмайсторът в Шампионската лига е ас в билярда и черпи вдъхновение от Роналдо

Голмайсторът в Шампионската лига е ас в билярда и черпи вдъхновение от Роналдо

  • 6 ное 2026 | 19:18
  • 2730
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Вездесъщ Китанов и непримирим Дунав спряха Ботев на "Колежа"

Вездесъщ Китанов и непримирим Дунав спряха Ботев на "Колежа"

  • 6 ное 2026 | 21:09
  • 17602
  • 46
Официално! ЦСКА приема Трабзонспор на "Армията"

Официално! ЦСКА приема Трабзонспор на "Армията"

  • 6 ное 2026 | 19:20
  • 13120
  • 100
Везенков, Коди и Олимпиакос в сериозна "битка" със Звезда в Атина

Везенков, Коди и Олимпиакос в сериозна "битка" със Звезда в Атина

  • 6 ное 2026 | 21:38
  • 7936
  • 4
Септември с важна победа в столичния сблъсък на дъното

Септември с важна победа в столичния сблъсък на дъното

  • 6 ное 2026 | 18:48
  • 15100
  • 43
Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

  • 6 ное 2026 | 16:03
  • 8396
  • 38
Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

  • 6 ное 2026 | 15:18
  • 6616
  • 10