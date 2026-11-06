Доку се завръща в тима на Белгия

Белгия ще може да разчита на Жереми Доку за последните си два мача от груповата фаза на Лигата на нациите срещу Турция и Италия. Треньорът на "червените дяволи" Марк ван Бомел обяви в петък 26-те футболисти, включени в състава за двубоите през този месец.

Доку за последно игра за страната си на Световното първенство в Северна Америка, където се пребори с болест. Той отсъства от първите четири срещи от група А1 на Лигата на нациите през септември и октомври, където Белгия събра шест точки.

🚨 OFFICIEL ! LA LISTE DE LA BELGIQUE 🇧🇪 POUR LA TRÊVE INTERNATIONALE !!! 🆕 Premières convocations pour Josué KONGOLO et Hugo CUYPERS. COURTOIS TOUJOURS PAS APPELÉ ! ❌ ❌ ABSENTS : Thibaut COURTOIS Malick FOFANA Matias FERNANDEZ-PARDO Koni DE WINTER Thomas MEUNIER Alexis SAELEMAEKERS 📸 @BelRedDevils — Actu Foot (@ActuFoot_) November 6, 2026

Имаше изненадваща повиквателна за играещия в Мексико нападател Уго Кюйперс, докато 20-годишният Хосуе Конголо за първи път беше включен в белгийския състав след участията си в младежкия национален тим на страната.

Конголо заменя защитника на Милан Кони де Винтер, за когото Ван Бомел каза, че е отказал повиквателна, защото е бил недоволен, че е останал на пейката за шестте мача на Белгия на Световното първенство тази година и след това в Лигата на нациите.

Защитникът Зено Дебаст е контузен, а Матиас Фернандес-Пардо от Нюкасъл е имал заболяване, като е тренирал много малко през последните седмици. Фернандес-Пардо не беше включен в състава заедно с Малик Фофана и Лоис Опенда.

Белгия гостува на Турция в Измир на 12 ноември, преди да приеме Италия в Брюксел три дни по-късно.

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