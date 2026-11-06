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Антони Иванов остана резерва при първата домакинска загуба на УТА Арад

  • 6 ное 2026 | 21:24
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Антони Иванов остана резерва при първата домакинска загуба на УТА Арад

УТА Арад допусна първата домакинска загуба от началото на сезона в румънската Суперлига. Това се случи в домакинството на Петролул от 15-ия кръг. Срещата завърши при резултат 0:1, а Марио Йоница реши двубоя с гол в 71-вата минута. Българският халф Антони Иванов остана неизползвана резерва за домакините.

Играчите на УТА имаха за какво да съжаляват още преди почивката. В 40-ата минута Омар Ел Сауи получи възможност да открие пред празната врата, но отблизо изпрати топката в гредата.

Развръзката дойде в 71-вата минута, когато Йоница получи в наказателното поле и с прецизен удар близо до сглобката донесе успеха на Петролул.

Осем минути по-късно гостите можеха да удвоят, но този път гредата спря изстрел на Марк Цуцу.

С този успех Петролул излезе на 4-ото място с 27 точки, а УТА остава 10-и с 18 пункта.

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