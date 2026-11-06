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Официално! ЦСКА приема Трабзонспор на "Армията"

  • 6 ное 2026 | 19:20
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ЦСКА ще посрещне Трабзонспор в четвъртия кръг от основната фаза в Лигата на конференциите на стадион „Българска армия“! Това обявиха от „червения“ клуб, като битката с турците ще бъде първи европейски мач на новия стадион на ЦСКА и втори мач на него изобщо, след нулевото реми със Славия.

Новината стана факт, след като УЕФА разреши тимът на Маркус Гиздол да домакинства на „Армията“ в третия по сила европейски клубен турнир.

Ефектни хореографии белязаха първия мач на новата "Българска армия"
Ефектни хореографии белязаха първия мач на новата "Българска армия"

Срещата между „армейците“ и турския тим, в чиито редици е Мохамед Салах, ще бъде на 26 ноември.

Ето какво написаха от ЦСКА за предстоящия мач на „Българска армия“:

„Армейци,

Първият европейски мач на ЦСКА на ст. „Българска армия“ след реконструкцията ще е срещу Трабзонспор на 26 ноември!

Днес УЕФА официално даде зелена светлина на 31-кратния шампион на България да домакинства на собствения си стадион в следващото изпитание на европейската сцена.

Честито, армейци!

Ще се видим у дома на 26 ноември.

Напред, червените!“.

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