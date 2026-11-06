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11-те на Ботев и Дунав

  • 6 ное 2026 | 18:04
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11-те на Ботев и Дунав

Ботев (Пловдив) излиза срещу Дунав (Русе) на стадион "Христо Ботев" в Пловдив в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Срещата е насрочена от 19:15 часа, а главен арбитър на сблъсъка ще бъде Васил Минев. За пловдивския тим това е предпоследен мач пред домакинска публика за календарната година.

Преди този сблъсък домакините, водени от Станислав Генчев, се намират на пето място в класирането с актив от 22 точки след 13 мача, в които са записали 7 победи, 1 равенство и 5 загуби. В последния си двубой от първенството "канарчетата" постигнаха изразителна победа с 5:2 като гости на Локомотив (София), реванширайки се за поражението с 0:4 от ЦСКА 1948 кръг по-рано.

Стартови състави:

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 10. Асен Чандъров, 15. Богдан Костов, 16. Велиян Видолов, 19. Мауро Тейшейра, 30. Франклин Чагас, 44. Ехидже Укаки, 77. Лукас Оливейра, 87. Симеон Петров, 90. Самуел Калу;

ДУНАВ: 33. Георги Китанов, 2. Марио Дилчовски, 3. Божидар Чорбаджийски, 39. Андре Алвеш, 88. Димитър Тодоров, 10. Кристиан Бойчев, 17. Ньомганг Фонкей, 14. Радослав Апостолов, 78. Елисе Си, 9. Александър Навасал, 23. Джордан Сейнт-Луис;

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