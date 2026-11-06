Де Дзерби: Градим нещо специално

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби вярва, че клубът върви в правилната посока. След като спаси тима от изпадане миналия сезон, италианецът бе подкрепен сериозно от ръководството. “Шпорите” направиха мащабна лятна селекция. Въпреки това те започнаха много слабо сезона, но в момента са във възход, след като спечелиха последните си три мача в първенството.

“Играем добре, печелим точки, но не можем да забравим началото на сезона. Имаме много, много цели, но не можем да се концентрираме върху нещо различно от следващия мач, защото още не сме достатъчно добри за това. Сега градим нещо специално - атмосферата в съблекалнята, изграждането на ясен стил на игра. Футболистите играят много по-добре, отколкото в началото. Преди мача с Манчестър Юнайтед играехме добре, но не като отбор, а това може да направи най-голямата разлика във футбола. Сега мислим като отбор, играем като отбор, помагаме си и причината за качествата, които показват играчите, е, че настроението, подходът е различен. Много съм щастлив от това, повече дори от резултатите”, сподели Де Дзерби.

"We are building something special." Roberto De Zerbi discusses Spurs' recent upturn in form and the possibility of qualifying for Europe this season ⚪️ https://t.co/w2Vp9rIIQf — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 6, 2026

Утре Тотнъм гостува на Лийдс, а италианецът няма да може да разчита на контузените Савиньо, Лукас Бергвал и Михайло Мудрик. Тосин обаче е възстановен, а Родриго Бентанкур се завръща след наказание. Чави Симонс пък ще поднови тренировки в края на ноември. Той се възстановя от тежка контузия в коляното, получена през април.

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Снимки: Gettyimages