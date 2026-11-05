Удар за Левски! Сержиньо се контузи преди мача с ЦСКА

Халфът на Левски - Сержиньо, напусна принудително терена в края на първото полувреме на двубоя срещу Ягелония Бялисток от Лига Европа.

Напрежение между феновете на Левски и Ягелония

Полузащитникът получи разтежение на адуктора, което не му позволи да продължи участието си в срещата. Контузията идва в изключително неподходящ момент за столичани, тъй като предстои едно от най-важните изпитания за отбора – дербито с ЦСКА.

Към момента е много вероятно Сержиньо да пропусне сблъсъка с „червените“, което би било сериозна кадрова загуба за Левски преди големия мач в неделя.

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