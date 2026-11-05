Давид Кусо: За мен няма значение колко време ще играя, а винаги да съм готов

Младият футболист на Левски Давид Кусо остана изключително щастлив след победата с 1:0 над Ягелония в Лига Европа. Той разкри какви напътствия е получил от Хулио Веласкес преди появата си на терена, говори за възможността да се учи от по-опитните си съотборници и демонстрира увереност преди предстоящото дерби с ЦСКА. Кусо не пропусна да поздрави и привържениците на „сините“.

22

„Докато загрявах, Веласкес ме извика и ми каза да дам енергия, да се наслаждавам. За нас това е страхотен шанс. Трябва да се учим от по опитните. Да си млад в този отбор и на тази сцена е страхотно за мен. Готов съм да играя. Една минута, пет минути – колкото трябва. Искаме да сме позитивни. Трябва да си готов винаги. Уверени сме, че ще спечелим срещу ЦСКА. Искам да поздравя феновете на отбора“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google