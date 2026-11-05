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ЦСКА се сбори, но отстъпи пред класата на Панатинайкос - на живо след 2:1 за гърците в Атина
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Давид Кусо: За мен няма значение колко време ще играя, а винаги да съм готов

  • 5 ное 2026 | 22:22
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Младият футболист на Левски Давид Кусо остана изключително щастлив след победата с 1:0 над Ягелония в Лига Европа. Той разкри какви напътствия е получил от Хулио Веласкес преди появата си на терена, говори за възможността да се учи от по-опитните си съотборници и демонстрира увереност преди предстоящото дерби с ЦСКА. Кусо не пропусна да поздрави и привържениците на „сините“.

22 Левски 1:0 Ягелония II

„Докато загрявах, Веласкес ме извика и ми каза да дам енергия, да се наслаждавам. За нас това е страхотен шанс. Трябва да се учим от по опитните. Да си млад в този отбор и на тази сцена е страхотно за мен. Готов съм да играя. Една минута, пет минути – колкото трябва. Искаме да сме позитивни. Трябва да си готов винаги. Уверени сме, че ще спечелим срещу ЦСКА. Искам да поздравя феновете на отбора“.

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