ФК Национал сложи край на дългата серия на Банско

ФК Банско отстъпи с 1:2 на ФК Национал в мач от последния есенен 19-и кръг на Югозападната Трета лига. Това бе първа загуба за домакините след серия от седем срещи без поражение. Краят на срещата бе драматичен — Банско изравни за 1:1 в 88-ата минута, но в 90-ата гостите стигнаха до крайния успех.

Първото полувреме завърши 0:0, въпреки че домакините имаха териториално предимство и създадоха повече интересни ситуации. В 71-ата минута Банско претендира за попадение — футболист на домакините прати топката в горната греда и тя тупна около голлинията, но съдията позволи играта да продължи.

В 74-ата минута гостите откриха резултата чрез капитана Деян Алексов, който засече подаване отдясно и с удар по земята прати топката във вратата на Атанас Тъпигьозов. В 81-ата минута реферът отсъди фаул в нападение на играч на Банско срещу вратаря на Национал; след това топката бе пратена във вратата, но попадението не бе зачетено заради съдийския сигнал.

В 88-ата минута домакините изравниха след отличен прехвърлящ удар от левия фланг на Павел Головодов. Само две минути по-късно гостите стигнаха до победен гол след кратко разбъркване в наказателното поле и удар с глава на Лазар Лазаров.

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