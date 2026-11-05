Батков: Това е духът на Левски

Бившият собственик на Левски Тодор Батков не скри емоциите си след победата на „сините“ с 1:0 над Ягелония в Лига Европа. Той се върна към славните години на клуба, поздрави отбора за показания характер и дух, а специално внимание обърна на младия футболист Стивън Стоянчов, който донесе успеха. Батков отправи и послание към синята общност преди предстоящото дерби с ЦСКА.

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"Връщаме се към онези години. Тежък мач срещу много силен отбор и научен. Показахме дух. Само така и важна крачка към елиминациите. Нашето момче донесе успеха. Това е духът на Левски. В неделя всички левскари да сложим край на разни спекулации".

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