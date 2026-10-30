Какво би могъл да донесе Еди Хау в Манчестър Юнайтед и той ли е естественият наследник на Майкъл Карик

Когато сър Джим Ратклиф стана съсобственик на Манчестър Юнайтед през 2024 година, основната му стратегия бе концентрирана върху възраждането на отбора около силно британско ядро. Високите финансови изисквания при привличането на местни таланти и трудностите, с които се сблъсква Майкъл Карик — първият постоянен британски мениджър в ерата на „Инеос“, вероятно карат ръководството да премисли плановете си.

Ако Карик не успее да стабилизира представянето на тима и бъде освободен, „червените дяволи“ вече разглеждат възможността да поверят поста на друг британски специалист с много по-богат опит. Не е изненада, че именно Еди Хау се очертава като сериозен кандидат за една от най-горещите треньорски позиции в световния футбол.

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Хората, работили в екип с 48-годишния наставник, го описват като специалист, чиито успехи в развитието на футболистите се дължат на безкомпромисна работа на тренировъчния терен. Хау е известен и с изключителното си внимание към изграждането на печеливша клубна култура. Макар да няма опит в някой от традиционните клубове от топ 6, постигнатото от него в Борнемут и Нюкасъл буди уважение.

След като пое Борнемут през януари 2009 година в момент, когато тимът бе заплашен от изпадане от Втора лига, Хау го изведе до промоция във Висшата лига през 2015 година и го превърна в стабилен елитен отбор преди раздялата им през 2020 година. Начело на Нюкасъл от 2021 година, той измъкна „свраките“ от опасната зона, класира ги два пъти в Шампионската лига и спечели Купата на лигата през 2025 година — първо отличие за клуба от 56 години насам.

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Да водиш Манчестър Юнайтед обаче носи съвсем различно ниво на очаквания и напрежение. Спрягането на Хау за заместник на Карик бе посрещнато скептично от част от футболната общественост. В социалните мрежи редица привърженици изразиха мнение, че той не притежава достатъчно авторитетно име за стандартите на „Олд Трафорд“.

Легендите на клуба Пол Скоулс и Ники Бът също се въздържаха от категорична подкрепа в своя подкаст, макар че двамата се изказаха ласкаво за евентуалното му привличане през януари след уволнението на Рубен Аморим. В същото време бившият капитан Рой Кийн подкрепи кандидатурата на Хау, а други популярни бивши играчи като Дарън Бент, Гарет Бари и Джак Уилшър също заявиха, че той е точният избор за позицията.

Мненията „за“ и „против“ са неизбежни, а крайното решение ще зависи от изпълнителния директор Омар Берада, спортния директор Джейсън Уилкокс и директора по селекцията Кристофър Вивел. Първостепенната задача на шефовете е да решат бъдещето на Карик, като предстоящият съботен сблъсък срещу Челси вероятно ще се окаже решаващ.

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Евентуална треньорска смяна ще бъде свързана и със сериозни финансови фактори. Юнайтед ще трябва да изплати дължимите обезщетения на бившия мениджър на Мидълзбро и неговия екип, преди да планира средствата за следващия старши треньор.

Въпреки че клаузите от договора на Хау с Нюкасъл след напускането му през лятото остават конфиденциални, всеки клуб или национален отбор, който желае да го наеме в момента, дължи седемцифрена компенсация. Според източници на „Би Би Си Спорт“, Нюкасъл е защитил интересите си чрез прогресивно намаляваща неустойка. Първоначалната сума от 6 милиона паунда вече е спаднала наполовина до 3 милиона паунда, а клаузата изтича преди края на настоящия сезон, когато наставникът ще може да бъде привлечен без трансферна сума.

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Макар 3 милиона паунда да са скромна цифра за съвременния футбол, Берада и Уилкокс следят внимателно разходите, особено след колосалните суми, похарчени от клуба за треньорски неустойки през последните години.

Освен съмненията сред част от привържениците, въпроси буди и начинът, по който Хау би се вписал в спортно-техническата йерархия на клуба. И в Борнемут, и в Нюкасъл специалистът разполагаше с пълната власт над футболните процеси, включително и върху входящите трансфери.

По време на престоя му в Борнемут той привлече фигури като Нейтън Аке, Калъм Уилсън и Тайрън Мингс, които впоследствие бяха продадени със солидна печалба. В Нюкасъл Хау имаше ключова роля за подписването с Бруно Гимараеш, Антъни Гордън, Сандро Тонали и Александър Исак — всеки от които реализира по-висока финансова стойност при следващ трансфер.

Под ръководството на Еди Хау състезатели като Дан Бърн, Люис Хол и Тино Ливраменто се утвърдиха като пълноправни национали на Англия. С настоящата управленска структура на „Олд Трафорд“, включваща Омар Берада, Джейсън Уилкокс и Кристофър Вивел, е малко вероятно специалистът да получи същата пълна автономия, поне не и в самото начало.

Хау обаче публично е заявявал, че работи отлично със спортни директори и вече има сериозен опит в подобна среда. Първоначално той си сътрудничеше успешно с Ричард Хюз и изпълнителния директор Нийл Блейк в Борнемут, а след това и с ръководните фактори в Нюкасъл – Дан Ашуърт, Аманда Стейвли и Мехрдат Годуси. Поради това адаптирането му към модела на Манчестър Юнайтед не би представлявало сериозна промяна.

Дали самият той би приел подобно предизвикателство, остава отворен въпрос. В крайна сметка определящо ще бъде мнението на хората, които взимат решенията на „Олд Трафорд“.

Хау е логичен фаворит за треньорския пост в Манчестър Юнайтед, точно както би бил и за позицията на селекционер на Англия, ако тя се оваканти. Решението дали да му бъде предложена работата ще даде ясен знак за посоката, която клубът възнамерява да следва.

Футболният директор Джейсън Уилкокс има предпочитания към 48-годишния англичанин, докато директорът по подбора Кристофър Вивел клони към бившия наставник на Байерн (Мюнхен) и националния отбор на Германия Юлиан Нагелсман. Техните препоръки ще бъдат разгледани от изпълнителния директор Омар Берада, а крайната дума ще имат собствениците сър Джим Ратклиф и Джоел и Аврам Глейзър.

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Не е напълно ясно откъде идва скептицизмът около евентуалното назначение на Хау, освен факта, че Уилкокс стана обект на критики от страна на привържениците по време на домакинската загуба с 0:3 от Борнемут. В съвременната футболна среда малцина треньори получават възможността да градят проект в продължение на години, както го направи например сър Алекс Фъргюсън в Абърдийн, преди да поеме на юг през ноември 1986 година.

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Сред редовните посетители на мачовете на Юнайтед се усеща разочарование от спортните решения, взети след влизането на Ратклиф в клуба в началото на 2024 година, въпреки че Ерик тен Хаг, Рубен Аморим и Майкъл Карик получиха пълна подкрепа. Някои анализатори смятат, че нито един мениджър не би могъл да постигне успех при текущата структура на клуба, тъй като пред бъдещия наставник стои трудната задача да сглоби състав, граден от шестима различни постоянни мениджъри с коренно различни игрови философии.

Сами Мокбел, "Би Би Си"

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